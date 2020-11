A Vatikán nyilvánosságra hozza a szexuális visszaélés miatt lemondott bíboros dossziéját

Több mint hatvan évet ölel át a sorozatos szexuális visszaélések miatt a papi szolgálatból 2019-ben távozott Theodore Edgar McCarrick volt washingtoni bíborost érintő egyházi dosszié, melyet a Vatikán kedd délután hoz nyilvánosságra Matteo Bruni szentszéki szóvivő bejelentése szerint.

A dossziét Ferenc pápa megbízásából a szentszéki államtitkárság állította össze. Az eredeti tervek szerint közlését a tavalyi karácsonyi időszakra időzítették, majd májusra halasztották, végül a koronavírus-járvány miatt most kerül rá sor. A dossziéhoz a Vatikán útmutatót is csatol.

A Vatikánban közölt cím szerint a dosszié összefoglalja a Theodore Edgar McCarrickre vonatkozó egyházi és jogi dokumentumokat, jelentéseket, eljárásokat és döntéseket.

Ez az első alkalom, hogy a pápai állam megosztja a nyilvánossággal az egyház tagjával szemben szexuális visszaélés miatt lezajlott vizsgálat részleteit.

Rendkívüli ügyről van szó, mivel az egyik legmagasabb rangú amerikai katolikus pap elkövette visszaélések kerülnek reflektorfénybe, az egyházon belüli felelősségekkel együtt. Ráadásul Theodore Edgar McCarrick tettei több mint hatvan évet fednek le, átölelve II. János Pál, XVI. Benedek és Ferenc pápaságát is.

Az idén 90 éves McCarrick visszavonultan él. Pappá 1958-ban szentelték, első jelentős szolgálatát New York segédpüspökeként végezte. Az első hivatalos feljelentés egy paptársa részéről érkezett 1994-ben, aki erőszakkal vádolta McCarricket. Ennek ellenére 2000-ben Washington érseke lett, 2001-ben pedig II. János Pál pápa bíborossá avatta. Ezt követően egyre több vád érte gyermekekkel és szeminaristákkal szembeni szexuális visszaélés miatt: számos amerikai egyházmegye, ahol McCarrick szolgált, kártérítést fizetett az áldozatoknak. A The Washington Post 2019-es cikke szerint McCarrick bűncselekményeiről paptársai, felettesei, valamint a Vatikán is értesültek, a bíboros azonban jelentős pénzadományokkal bírt sokakat hallgatásra.

McCarrick egyházi szolgálatát 2008-tól kezdve korlátozták, Ferenc pápa 2018 júliusában megfosztotta bíborosi rangjától, és elrendelte felfüggesztését a nyilvános papi szolgálatból. Az egyházfő azután döntött így, hogy a New York-i főegyházmegye bizottsága megalapozottnak találta a McCarrick elleni vádakat, miszerint negyvenöt évvel korábban kiskorúak ellen követett el szexuális visszaélést New Yorkban.

Tavaly februárban a vatikáni Hittani Kongregáció laikus állapotba helyezte vissza az akkor már nyugalmazott érseket. A kongregációtól végzett büntetőeljárásban bűnösnek találták a papi hivatása során elkövetett következő vétségekben: a gyónás szentségének felbujtásra való használata; a hatodik parancsolat elleni bűnök, kiskorúakkal és felnőttekkel egyaránt, azzal a súlyosbító tényezővel, hogy hatalmával visszaélt.

Ezzel egy időben, 2018 augusztusában, Carlo Maria Vigano érsek, volt washingtoni nuncius szintén dossziét hozott nyilvánosságra azt állítva, hogy Ferenc pápa tudott McCarrick viselt dolgairól, csak elhallgatta. Vigano lemondásra szólította fel a pápát.

Vatikán-szakértők szerint

a most közlés előtt álló McCarrick-dosszié a Vatikánnak az átláthatóságra való törekvését kívánja bizonyítani.

A dosszié megjelenése előtti estén a TVN24 lengyel csatorna hosszú interjút sugárzott Stanislaw Dziwisz bíborossal, nyugalmazott krakkói érsekkel, II. János Pál egykori személyi titkárával, aki más témák mellett a McCarrick-ügyről is nyilatkozott.