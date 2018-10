A vezető holland politikus szerint gyalázatos a Sargentini-jelentés

Geert Wilders a szintén holland Judith Sargentini Magyarországot bíráló jelentéséről azt mondta: a politikailag motivált dokumentumnak a kukában lenne a helye.

Soha nem látott euroszkeptikus sikert hozhatnak a jövő évi európai parlamenti választások – fogalmazott a Magyar Időknek adott interjúban Geert Wilders. A holland Szabadságpárt vezetője a szuverenistákkal alakítana pártcsaládot a voksolást követően, így Matteo Salvini Ligájával, valamint a magyar kormánypártokkal is el tudja képzelni a jövőbeli együttműködést. Wilders a hazánkat bíráló jelentéséről is beszélt.

„A jelentés készítésének a módját és magát a dokumentumot is gyalázatosnak tartom. Megdöbbentő, hogy egy nyilvánvalóan politikailag motivált képviselő ki tudta kényszeríteni Magyarország pellengérre állítását. Judith Sargentini fellépése szégyen Hollandiára nézve” – fogalmazott a politikus. Rámutatott: az Orbán-kormány szembe mer szállni Brüsszellel, és szerinte „néha az az érzése támad az embernek, hogy szinte tudatosan ignorálja az uniós intézmények véleményét.” Ugyanakkor „ebben sincs semmi meglepő: Magyarország hosszú ideig a totalitarianizmus áldozata volt, így most foggal-körömmel védi a szuverenitását.” Wilders azt mondta, ezt a maga részéről tökéletesen megérti, hiszen

a Sargentini-jelentésnek „valójában a kukában lenne a helye.”

Mint elmondta, pár hete a holland parlament ülésén is előkerült a Sargentini-jelentés kérdése, akkor pedig maga Mark Rutte holland elnök jelentette ki, hogy nagy valószínűséggel támogatni fogják a hetes cikkely szerinti eljárást Magyarország ellen. „Ha én lennék a holland miniszterelnök, biztosan megvétóznám a folyamatot, de jelenleg nem tudok önöknek jó hírekkel szolgálni” – fogalmazott a politikus.

A bevándorlási válsággal kapcsolatban azt mondta: „Sajnos nem látom az emlegetett változásokat vagy az azokra törekvést. Pedig a jövőben biztosan rosszabbra fordul a helyzet: a szíriai válság nem látszik megoldódni, és Afrika demográfiai folyamatai is aggodalomra adnak okot.

Az ENSZ szerint az évszázad végére akár négymilliárdan is élhetnek a fekete kontinensen. Ha csak a harmaduk indul el Európa felé, akkor is katasztrófaközeli lesz a helyzet”

– figyelmeztetett. Hozzátette: „Állítom, hogy a bevándorlási válságból még semmit sem láttunk. Nekem emiatt is felfoghatatlan, az euró­pai elit miért törekszik még mindig arra, hogy jó színben tüntesse fel a multikulturalizmust. Főként Nyugat-Európában jellemző még most is, hogy a politikai mainstream pozitív dolgokat tulajdonít a bevándorlásnak. Önök Magyarországon valamennyivel könnyebb helyzetben vannak, hiszen határországként úgymond kulcsuk van a bejárati ajtóhoz. Hollandiáról ez nem mondható el: mi nem dönthetünk szabadon arról, hogy a vendégeink mikor érkezzenek vagy távozzanak. Ilyen szempontból az Orbán-kormány követendő példa kellene, hogy legyen a nyugat-európai államoknak, ugyanis folyamatosan védelmezi a saját polgárait.” – fejtette ki Wilders.

Arra a kérdésre, hogy mit értett korábban az alatt, hogy kilátásba helyezte az iszlám tilalmát a közszférában, Wilders leszögezte: „nem az iszlám összes létező kifejezési módjának a tilalmát kezdeményeztem. A kiinduló gondolatom az volt, hogy az iszlám – legalábbis a tartalmát tekintve – inkább ideológia, mintsem vallás.

Nemcsak az egyének életét, hanem az egész társadalmat akarja dominálni.

Talán a legkifejezőbb példa, hogy halállal büntetendő, amennyiben valaki hátra akarja hagyni. Máig emberek halnak meg, mert nem tudnak szabadulni az iszlám fogságából. Mi ez, ha nem totalitarianizmus?”

A politikus nem gondolja, hogy a muszlimok általánosságban rossz emberek, viszont, mint elmondta, „tény, hogy az iszlám mint ideológia nem képes integrálódni, mindinkább dominálni akar. Pontosan ezért kellene fokozatosan megfosztani a vonzerejétől. Első lépésben az iszlám iskolákat kellene beszüntetni, hogy a muszlim fiatalok rá legyenek kényszerítve arra, hogy ténylegesen integrálódjanak a társadalomba. Hasonló a helyzet a mecsetekkel.

Valaki meg tudja mondani, hogy Hollandiában miért van majdnem ötszáz mecset? Iránban vagy Szaúd-Arábiában talán találunk katolikus templomokat?”

Geert Wilders ugyanakkor nem akarja az európai parlamenti választások előtti kampányt teljes mértékben az iszlám korlátozására kihegyezni.

„Végső soron azt akarom, hogy Hollandia kilépjen az Európai Unióból”

– mondta. „Mivel ezt egyelőre nem támogatják elegen, jelenleg a nemzeti szuverenitásunk visszanyerése a kitűzött cél, legyen szó a holland költségvetésről vagy a bevándorláspolitikánkról. Európai Parlament helyett egy teljes kontrollal rendelkező holland parlamentet akarok, illetve azt, hogy az Európai Bizottság helyett kizárólag Hága hozzon törvényeket” – tette hozzá.

A képviselő hangsúlyozta, hogy

„az európai projekt óhatatlanul a nemzetállamok megszűnésének irányába tart, én ennek akarok gátat szabni.”

Mint mondta, biztos benne, hogy „a minél kevesebb Európai Unió a kontinensünkön eluralkodott identitásválságot is megoldaná. Ha nem tudjuk, kik vagyunk, többé azt sem tudjuk meghatározni, hogy kik nem.

Követendő példaként ismét Magyarországot említhetném: önök tisztában vannak az identitásukkal”

– fejtette ki a politikus, aki azt is leszögezte: a jövő májusi voksolást, az EP-választás kimenetelét sorsfordítónak tartja.

„Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy történelmi jelentőségű lesz a voksolás, hiszen a valaha volt legnagyobb uniókritikus többség jöhet össze” – mondta. „A Szabadságpárt is gőzerővel fog kampányolni, de említhetném az Alternatíva Németországnak pártot, az olaszországi Ligát, az Osztrák Szabadságpártot vagy akár Orbán Viktort és a Fidesz–KDNP-t is. Csupa kormányzó vagy ereje teljében lévő tömörülés. A Frans Timmermansok és Judith Sargentinik szép lassan a saját projektjüket taszítják feledésbe, hiszen többé már nem mondhatják meg az embereknek, hogy azok miként éljenek vagy mit gondoljanak (…)

Szerencsére az európaiak ébredeznek. Hiszek benne, hogy az említett uniókritikus pártok okkal népszerűek.

Megismétlem: amennyiben a Timmermansok és Sargentinik nem húzzák be a kéziféket, csak a mi ügyünket segítik.”

Geert Wilders arra is felhívta a figyelmet, hogy Timmermans és Sargentini nem az egész holland népet képviseli. „Több millió holland van, akik egyetértenek a magyar kormány álláspontjával” – mutatott rá.

Ugyanakkor a politikus nem vizionálja az Európai Unió megszűnését akkor sem, ha az EP-választáson létrejönne az említett uniókritikus többség. „Nem mindenkinek ez a célja” – mondta. „Nem titok, hogy sokat járok Magyarországra, és alkalomadtán Orbán Viktorral is találkozom. A magyar miniszterelnök nem akarja elhagyni az EU-t, annak ellenére, hogy a szervezet egyik kritikusa. Magyarországnak a támogatások miatt előnyös a tagság, míg Hollandia az egyik legfontosabb befizető ország. Ez az a pont, ahol nem értünk egyet Orbán Viktorral. Azt viszont kijelenthetem, hogy még mindig nagyon nagy az átfedés az álláspontjaink között” – tette hozzá.

Borítókép forrása: AFP / PATRICK VAN KATWIJK / DPA

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS