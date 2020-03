Operatív Törzs: hétfőn megkezdik a munkát a kórházparancsnokok (videó)

Az Operatív Törzs sajtótájékoztatón számol be a járványhelyzet alakulásáról a kijárási korlátozás második napján.

Cikkünk frissül.

Lakatos Tibor rendőr ezredes, az Operatív Törzs ügyeleti központ vezetője kezdte a sajtótájékoztatót. Az egyik legfontosabb, tegnap bejelentett döntésről elmondta:

kórházparancsnokok kezdik meg munkájukat hétfőtől. Orvosszakmai döntéseket azonban nem hozhatnak, feladatuk a készletgazdálkozás irányítása, a járványügyi előírások betartatása, illetve a kórházi dolgozók terheinek csökkentése lesz.

A mai napon 14.00 órakor Dr. Halmosi Zsolt rendőr vezérőrnagy, országos főparancsnok fogja átadni a megbízó leveleket, amelyeket Magyarország miniszterelnöke állított ki.

„Bízunk benne, hogy ezzel is hatékonyan tudjuk támogatni a kórházak tevékenységét, illetve tehermentesíti tudjuk a kórházi dolgozókat a különböző statisztikai adatszolgáltatások és az információ áramlás segítését igénylő különböző tevékenységektől és idejük jelentős részét a kórházi ápolásra tudják fordítani” – fejezte ki reményét az ezredes.

A kijárási korlátozás mindenkinek lehetőséget teremt, hogy a saját és hozzátartozói ellátást megoldja, szabadidős tevékenységre is teret ad, de nem a megszokott módon. Kiemelten fontos a csoportosulás kerülése és a megfelelő, minimum másfél méteres távolság megtartása – tette hozzá.

Idős, krónikus beteg a két legújabb áldozat

Müller Cecília országos tisztifőorvos a friss adatokról számolt be. Elmondta, hogy már 408 igazolt fertőzött van Magyarországon.

A két, tegnap óta elhunyt személyről elmondta: idős, krónikus betegségben szenvedő 86, illetve 90 éves emberek voltak, akiket rossz egészségi állapotban ért utol a fertőzés.

A tisztifőorvos figyelmeztetett: várhatóan sok új megfertőződést fognak detektálni. A kontaktkutatás továbbra is zajlik, a laboratóriumi vizsgálatok száma is növekszik, a 7 labor éjjel-nappal működik. Hozzátette: akik az elkövetkezendő időben pozitívvá válnak, valószínűleg enyhe tüneteket fognak produkálni. A megbetegedettek 80 százaléka enyhe tünetekkel rendelkezik, de az idősebbeknél és krónikus betegeknél súlyosabban zajlik a betegség.

Bárki megfertőződhet, a fiatalok is

A koronavírus-fertőzés tüneteiről elmondta: ezek között van az influenzához hasonlóan a láz, a száraz köhögés, a fáradékonyság, csak ritkán lehet váladékképződéssel járó köhögés, de előfordulhat izom és ízületi fájdalom, ritkábban pedig bélrendszeri panaszok is.

Enyhe tünetek esetén nem szükséges intézménybe vonulnia a betegeknek, de kötelezően otthon kell maradnia, a családtagjaitól elkülönítve. El kell kerülni minden érintkezési lehetőséget, a másfél méteres távolság megtartásával.

A súlyos betegek részére kijelölt kórházak és intézmények állnak rendelkezésre, minden infektológiai osztály fogadja őket. Mindenhol rendelkezésre állnak a szükséges kapacitások, az ágyak, a gyógyszerek, az orvosok, mondta a tisztifőorvos.

Müller Cecília elmondta: az idősek számára a 9-12 órai vásárlási idősáv egy végszükséglet, ha máshogy nem tudják megoldani feladatot. Kérik azonban a családtagokat, hogy segítsenek, vagy az idősebbek forduljanak az önkormányzatokhoz.

A vírus nem kímél senkit, a fiatalokat is ugyanúgy megfertőzi, ezért kell kerülni a kontaktusokat.

Késve reagált az uniós szerv, a WHO időben figyelmeztetett

A Mediaworks Központi Szerkesztősége által feltett kérdésre válaszolva az országos tisztifőorvos elmondta: az Egészségügyi Világszervezettől (WHO) kaptak a magyar hatóságok figyelmeztetést, hogy súlyos lefolyású lesz a járvány, és az is kiderült, hogy a járvány Európában különösen nagy veszéllyel fog járni. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ ezzel szemben decemberben még nem értékelte a kontinensre veszélyesnek ezt a járványt. Az WHO figyelmeztetése alapján Magyarországon január 24-én elkezdték kidolgozni az első eljárásrendet.

A WHO az egész világra ad ki értékeléseket, ezért Magyarország már január végén, ennek az értékelésnek a kiadása után közvetlenül intézkedésekről döntött – tette hozzá.

Az emberek többsége betartja a kijárási korlátozást

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, vannak olyan munkakörök, amelyek folyamatosan igénylik a védelmet, például a szemétszállítók, az ő védelmükről a munkáltatójuknak kell gondoskodnia.

Az első nap tapasztalatai szerint a piacokon és bevásárlóközpontokban megértették az emberek annak a fontosságát, hogy távolságot tartsanak egymástól. Az idősek egy része kevesellte a rendelkezésre álló időt a bevásárláshoz, de az üzletek tulajdonosai és dolgozói is körültekintően jártak el – tájékoztattak a rendőrség tapasztalatairól a kijárási korlátozás kapcsán.

Ellenőrzik a Magyarországra érkező egészségügyi felszerelés minőségét

Emelkedik a laboratóriumi vizsgálatok száma, ugyanakkor ebből többféle létezik, ezekről tudni kell, hogy mikor melyiket kell használni. A hazai laboratóriumok a vírus örökítőanyagának kimutatásán dolgoznak.

Újságírói kérdésre Müller Cecília arra is kitért, hogy a Kínából érkező orvosi segédeszközök, maszkok minőségét alaposan átvizsgálják. Szavai szerint az egészségügyi dolgozókkal kapcsolatban kockázatbecslést végeznek, s ennek függvényében döntenek a védőfelszerelés szintjéről. Hozzátette: a szennyvíz- és a hulladékkezelés dolgozói számára is el kell végezni a kockázatbecslést, ami a munkáltató feladata.