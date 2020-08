A visegrádi országok miniszterelnökei külön egyeztetnek az EU-csúcs előtt

Andrej Babis cseh, Mateusz Morawiecki lengyel, Igor Matovic szlovák és Orbán Viktor miniszterelnök negyed 12-kor tartanak videokonferenciát.

A fehérorosz politikai válsággal foglalkozó szerdai rendkívüli uniós csúcs előtt a visegrádi országok miniszterelnökei külön egyeztetést folytatnak egymással – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

Elmondta: Andrej Babis cseh, Mateusz Morawiecki lengyel, Igor Matovic szlovák és Orbán Viktor miniszterelnök negyed 12-kor tartanak videokonferenciát, majd délben kezdődik a 27 uniós tagállam vezetőinek rendkívüli csúcstalálkozója, amelyet szintén online szerveznek meg.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke hétfőn jelentette be, hogy a tagállamok vezetői szerdán rendkívüli tanácskozást tartanak a fehérorosz válsággal kapcsolatban.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban úgy nyilatkozott: a visegrádi összefogás ereje és fontossága most is megmutatkozik, „mi is a lengyel álláspontot támogatjuk” Fehéroroszország esetében.