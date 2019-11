Álcázott videóban beszél a Kínában élő ujgurokról egy fiatal lány

A 17 éves amerikai Feroza Aziz kitett egy videót a TikTokra, ami azóta virálissá vált, nemcsak a TikTokon, de a Twitteren, a Youtube-on és más platformokon is terjedni kezdett, s azóta már több millió internetezőhöz jutott el. A videó elején a lány szempillaápolásról beszél, utána viszont a Kínában élő muszlim kisebbség, az ujgurok elleni állami kampányról – írja a BBC.

GUYS NO JOKE THIS TUTORIAL HELPED ME SO MUCH PLEASE WATCH IT pic.twitter.com/BuITSebOu6

— saltys backup (@soIardan) November 24, 2019