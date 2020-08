Álhírkampányt indított a baloldal

Napi rutinná vált náluk az alternatív valóság építése.

Bár már javában zajlik a zuglói Teleki Blanka Gimnázium akadálymentesítése, a balliberális sajtó továbbra is azt hangoztatja, hogy semmi sem történik az ügyben – írja a Magyar Nemzet. Két hete a 444.hu értekezett arról, hogy egy vonat alá esett diáklány közel egyéves rehabilitáció után nem tud visszatérni a régi iskolájába, mert a 120 éves épület nem akadálymentesített, s a tankerület nem tud forrást biztosítani a beruházásra. Ezzel szemben Rétvári Bence parlamenti államtitkár július végén arról számolt be, hogy első ütemben megindult a vizesblokk akadálymentesítése, augusztusban pedig a széklift is megérkezik.

Tóth Csaba, Zugló MSZP-s ország­gyűlési képviselője mégis kétségbe vonta, hogy megvalósul-e az akadálymentesítés a szeptemberben kezdődő tanévre. Az Ezalényeg.hu nevű portál pedig Borbély Ádámot, a XIV. kerület fideszes önkormányzati képviselőjét gyanúsította azzal, hogy hazudott az akadálymentesítésről szóló beszámolójában.

„Tóth Csabáék a Facebookot is ellepték olyan hirdetésekkel, amelyek szerint nem halad az akadálymentesítés. Ám ezen már nem is lehet igazán meglepődni, hiszen a baloldalnak napi rutinjává vált az alternatív valóság építése. Az MSZP-s Korózs Lajos-féle álmentős videó fiaskójából sem voltak képesek levonni a megfelelő tanulságot, és továbbra is egyre újabb álhírekkel rukkolnak elő” – mondta Borbély Ádám.