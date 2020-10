Amerikai elnökválasztás: félrevezetőek lehetnek a közvélemény-kutatások (videó)

Október 19-étől november 6-ig mindennap este 22 óra 30 perctől együtt izgulhatjuk végig az amerikai elnökválasztás finisét és magát a választást is.

A Hír TV műsorának legelején Gantner Barnabás műsorvezető ismertette az amerikai közvélemény-kutatók összesített felméréseinek állását, amelyből kiderült, hogy Joe Biden a demokraták jelöltje 10 százalékkal vezet a jelenlegi elnök, a republikánus Donald Trump előtt. Azonban a műsorvezető felhívta a figyelmet arra, hogy korántsem biztos, hogy ilyen magas Biden előnye, hiszen elég csak visszagondolni 2016-ra, amikor a kampány ugyanezen szakaszában ugyancsak 10 százalékkal vezetett Hillary Clinton, végül mégis Donald Trump lett az elnök.

A műsor vendége Magyarics Tamás Amerika-szakértő volt, akivel Gantner Barnabás felidézte a 2016-os eseményeket. A szakértő rámutatott arra, hogy a nagy közvélemény-kutatók közül most is csak egy jósolja Trump győzelmét, pont ugyanaz, amelyik négy évvel ezelőtt is azt jelezte előre, hogy a republikánusok jelöltje lesz a befutó.

Majd arról is beszélgettek, hogy mely államok számítanak hagyományosan republikánus pártinak és melyekben szavaznak inkább a demokratákra.

De a műsor során kapcsolták a Newsmax TV fehér házi tudósítóját is, aki beszámolt a kampány aktuális történéseiről.