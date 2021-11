Anonymus jelentkezett a Karácsony-féle Városháza-ügyben: korrupciós ingatlanügy a fővárosban (videó)

A Cseh Katalin körüli céges botrányban megismert álarcos férfi ezúttal a Karácsony Gergely vezette önkormányzat kapcsán hozott nyilvánosságra súlyos információkat.

Ezt ne hagyja ki! Botrányos szerződések sora jellemzi Karácsonyék munkáját

Újabb leleplező részletek láttak napvilágot a Városháza tervbe vett eladása körül – írja a Mediaworks Hírcentruma. A videófelvételen ugyanaz az álarcos alak beszél, aki a Cseh Katalin körül a nyáron kialakuló céges botrányhoz is megannyi információt osztott meg a közvéleménnyel.

Az álarcos alak ezúttal Berki Zsolt kapcsán játszott le egy hangfelvételt. Berki annak a Northern Rock Kft.-nek a tulajdonosa, amely az Index által nyilvánosságra hozott szerződés szerint megbízást adott a Városháza eladására.

Az álarcos által most bemutatott hanganyagon két férfi beszélget, az nem derült ki, hogy kik ők pontosan.

Egyikük azonban egyértelműen, jól hallhatóan megnevezte Berki Zsoltot, és részletesen elmondta, hogy Berki közreműködésével hogyan jutott hozzá korrupciógyanús körülmények között a fővárosi önkormányzat egyik ingatlanához. Az esetet elmesélő férfi világossá tette azt is, hogy az ingatlanvétel 2019 után, már Karácsony Gergely főpolgármestersége idején történt.

Anonymus az állítások súlyát tovább erősítve megadta a szóban forgó ingatlan helyrajzi számát, a 232340/1-et, amely a ​XXII. kerületi Nagytétényi út 347-350. számú ingatlant jelöli.

Mi is az a Városháza-gate?

A mostani hanganyag alapvető jelentőségű lehet a Városháza-gate felgöngyölítésében is. Segíthet tisztázni a szereplőket, a folyamatokat. A Városháza-gate-et az Index robbantotta ki a héten. A portál először csak arról adott hírt, hogy a fővárosi önkormányzat szeretné dobra verni a saját székhelyeként szolgáló műemlék épületet. Ezt Karácsony Gergely tagadta, ám hamar kiderült: a főpolgármester tagadása kissé elhamarkodott volt, ugyanis az Index bemutatott egy szerződés is, amely szerint már meg is bíztak egy ingatlanközvetítő céget, hogy vevőt keressen Budapest Főváros Önkormányzata valószínűleg egyik legértékesebb ingatlanára, a Városházára. A dokumentumban a Beák és Társa Ingatlanközvetítő Kft. kapott megbízást az ügylet lebonyolításával.

A tulajdonos, Beák Attila onnan lehet ismerős, hogy még 2009-ben az ő közreműködésével adták el a Magyar Szocialista Párt II. János Pál pápa (egykor Köztársaság) téren fekvő szákházát.

A nyilvánosságra került szerződés szerint a közvetítőnek nagyjából négyszázmillió forintnak megfelelő summa járna, ha sikerülne eladni az ingatlant – áfával együtt negyvenmilliárd forintért.

Ki is az a Berki Zsolt?

A jogi dokumentumból megtudható az is, ki adta a megbízást a Városháza értékesítésére. Ez nem más, mint a Northern Rock Kft. A cégnek éppen az a Berki Zsolt a tulajdonosa, akiről az álarcos által most bemutatott hangfelvételen beszél az ismeretlen férfi. Berkinek egyébként a kétezres évek végén részt vett egy nagy sajtóvisszhangot kiváltó ingatlanügyben, az úgynevezett InfoPark-ügyben. A szóban forgó bűnügyi történet egy újbudai ingatlan körül bontakozott ki. Az előzmény az volt, hogy az állami tulajdonban álló InfoPark Zrt. 2007 végén a Noveco Invest Kft.-re ruházta a Lágymányosi híd déli oldalán fekvő, 62 ezer négyzetméter nagyságú terület földhasználati jogát.

Az esetről beszámoló híradások szerint később ebből származott a konfliktus. Az állami céget ugyanis a következő esztendőben privatizálták, de a területre nem a vevőt, hanem más céget, nevezetesen a Noveco Investet illette meg a földhasználati jog. A vevő ezt a helyzetet szerette volna megszüntetni, ám nem mindennapi módon.

A vita hamar a rendőrség asztalára került, ugyanis – tanúvallomások szerint – a Noveco Invest képviselőit életveszélyesen megfenyegették. A Noveco tulajdonosa ekkoriban Berki Zsolt volt, az állami céget privatizáló vállalkozást pedig Leisztinger Tamás milliárdos üzletemberhez kötötték.

A híradások szerint Berki és társai zsarolás miatt feljelentést tettek, amelyben Leisztinger neve többször is előfordult. Az ügy utóbb önbíráskodássá szelídült, az eljárást végül 2013-ban meg is szüntették.

Hogyan menekülne Karácsony?

Visszakanyarodva a Városháza-gate-re: első cáfolata után Karácsony Gergely többször is megnyilatkozott a kérdésről. – Szerintem nincsen ilyen ügy – fogalmazott a főpolgármester, amikor pénteken az ATV-ben a Városháza tervezett eladásáról szóló sajtóhírekkel szembesítették. Hozzátette azt is, hogy nem ők kötötték a szerződést, és hogy nem tudják, miért jött létre a kontraktus, valamint hogy egyáltalán „kik is ezek”. A főpolgármester korábban a Facebook-oldalán azt is közölte, hogy feljelentést tesz, ugyanakkor a Mediaworks Hírcentrumának konkrétumokat firtató kérdéseire már nem válaszolt. Így nem árulta el, hogy a megbízó Northern Rock Kft. tisztviselői ellen tesz-e jogi lépéseket, és azzal kapcsolatban is hallgatott, hogy ismeri-e Berki Zsoltot, a cég tulajdonosát. Sőt arra a kérdésre sem reagált, hogy indít-e belső vizsgálatot a hivatalában, amit egyébként Niedermüller Péter, a VII. kerület DK-s polgármestere is szorgalmazott.

Borítókép: képernyőfotó az Anonymous videójából