Arról dönthetnek, hogy költsék el azt a pénzt, amit a kerület előző vezetése megspórolt

Bár Karácsony Gergely főpolgármester és a baloldali kerületek naponta panaszkodnak amiatt, hogy nincs pénzük, a képviselő-testületek a napokban döntenek a tavalyi évi pénzmaradványok felhasználásáról, amelyek nem egy esetben komoly összegeket jelentenek.

Így van ez a Pikó András vezette Józsefvárosban is: az előző, fideszes vezetés gazdálkodásának köszönhetően 2,6 milliárd forint maradt meg tavalyról, amiről csütörtökön döntött a baloldali többségű képviselő-testület. Az Origo úgy tudja, a baloldali polgármester és társai úgy megörültek a talált pénznek, hogy egyenesen mannaosztásnak nevezik annak elköltését.

Csütörtökön kilenc órai kezdettel ülésezett a józsefvárosi képviselő-testület, amely február óta először ült össze.

Mint ismert, a válság csúcspontján a kormány arra kérte az önkormányzatokat, hogy a gépjárműadó átengedésével járuljanak hozzá az úgynevezett járványügyi alaphoz, és a gazdagabb települések támogassák a szegényebbeket. Ez a Karácsony Gergely vezette fővárosnak és a baloldali kerületeknek nem tetszett. Pedig a kabinet csak annyit kért, mindenki vegye ki a részét a védekezésből, és a települések vállaljanak egymással szolidaritást.

Ennek ellenére a baloldali vezetésű önkormányzatok azóta azon versenyeznek egymással, ki érzi magát a leginkább kivéreztetettnek. Pedig a képviselő-testületek a napokban döntenek a tavalyi évi pénzmaradványok felhasználásáról, amelyek több esetben is komoly összegeket is jelentenek. Így Józsefvárosban is napirendre került a kérdés: a kerület oldalára feltöltött képviselő-testületi meghívó szerint a 14. napirendi pontban tárgyaltak erről a képviselők. Hatalmas összegről van szó, ugyanis a fideszes városvezetés jó gazdálkodásának köszönhetően 2,6 milliárd forint maradt meg tavalyról.

A lap úgy tudja, Pikó András polgármester és a baloldali városvezetés annyira megörült a „talált pénznek”, hogy egyenesen mannának nevezik azt, felhasználását pedig „mannaosztásnak.”

A momentumos hátterű Pikó András nem minden esetben ennyire érzékeny az elvonásokra. Az Origo úgy tudja, az Orczy tér felújítása és a környékbeli utak modernizációja kikerült a főváros terveiből, miután Karácsony Gergely a veszélyhelyzet ideje alatt a Fővárosi Közgyűlés nevében így döntött. Ezzel a főpolgármester komoly projektet vett el Józsefvárostól, amit Pikó a mai napig nem tett szóvá neki. Mint ismert, az 1,4 milliárdos felújítást még a Tarlós István vezette városvezetés kezdeményezte – írja a lap.

Ugyanez történt a Blaha Lujza tér esetében: az 1,8 milliárd forint értékű fejlesztést Karácsony Gergely törölte, a baloldali polgármester pedig csendben hallgatott. Arról nem is beszélve, hogy Pikó András nem hívta le a központi költségvetésbe beépített, a kerületnek járó 1,2 milliárdos támogatást. Emiatt Kocsis Máté, a körzet fideszes képviselője úgy fogalmazott, hogy a baloldali polgármester „elkótyavetyélte Józsefváros támogatását.” Nem mellékes: a támogatást éppen a kormánypárti politikus harcolta ki.