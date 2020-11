Az a cél, hogy továbbra is jusson mindenkinek kórházi ellátás

Egész Európában és Magyarországon is exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. Magyarországon mindenkinek jut kórházi ágy, ellátás, lélegeztetőgép, és a most bevezetett védelmi intézkedésekkel az a cél, hogy így is maradjon.

Az egészségügyi ellátást a gyorsan növekvő betegszámmal együtt járó többletfeladatok mellett is biztonságos mederben tartjuk. Bár a koronavírus-járvány az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb kihívása elé állította világszerte az egészségügyet, Magyarországon a tavasszal jól bevált recept szerint rendszerszerű biztonsággal kezeljük a járványügyi helyzetet – írja közleményében az Emmi. A kórházakat a járvány dinamizmusának megfelelően lépcsőzetesen nyitjuk meg, folyamatosan figyelve a kapacitásaikat, így a kijelölt intézmények egymást erősítve, fokozatosan kapcsolódnak be a koronavírus fertőzéssel kezelt betegek ellátásába országszerte. Ha egy elsődlegesen kijelölt kórházban a covidos betegek kezelésére felkészített ágyak 80 százaléka megtelik, akkor az az intézmény azonnal jelzést ad rendszernek, és abban a pillanatban belép a másodlagosan kijelölt kórház. Ennek köszönhető, hogy egyetlen beteg sem maradt ellátatlanul. A kórházi ágyszámokat illetően európai viszonylatban harmadik helyen állunk. A foglalt kórházi ágyak aránya ma sem haladja meg a 60 százalékot, tehát az ágyak 40 százaléka szabad, az átirányított szakemberek aránya is rendkívül alacsony, ezért a koronavírus-fertőzött betegek kezelése mellett jelenleg a hagyományos ellátás is biztosított az egész országban. A mindeddig covidos betegek kezelésére felkészített ágyak száma országosan közel háromszorosa annak, mint ahány ágyon jelenleg fekszenek koronavírus-fertőzött, illetve Covid-gyanús emberek. A kórházak tudatos felkészítésének és a járvány dinamikájához igazított megnyitásának köszönhetően jelenleg tehát van elegendő ágy, lélegeztetőgép, jól képzett, megbízható egészségügyi dolgozó, s ha mindenki következetesen betartja a védelmi intézkedéseket, akkor lassítani tudjuk a fertőzést és meg tudjuk védeni a kórházak teljesítőképességét.