Az alapítványi fenntartással is maradnak az ösztöndíjak az egyetemeken

Továbbra is számíthatnak állami forrásokra a tervek szerint nyártól alapítványi fenntartásba kerülő egyetemek, a felvételizőknek nem kell tartaniuk a képzések fizetőssé válásától. Megmaradnak a hallgatói juttatások és az ösztöndíjak is, az oktatókat pedig teljesítményalapú, rugalmas, megemelt bérezés várja.

Pavlik Lívia, az Innovációs és Technológiai Minisztérium innovatív, versenyképes felsőoktatási működési modellek bevezetésének előkészítéséért felelős miniszteri biztosa a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy

nagyobb önállóságot kap az a hat egyetem – az Állatorvostudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Neumann János Egyetem, a Soproni Egyetem és a Széchenyi István Egyetem -, amely az állami intézményi kört elhagyva augusztustól új fenntartói modellben folytatja munkáját.

„Ezek a változások sem a jelenlegi hallgatók mindennapjait, sem pedig az egyetemekre jelentkező, leendő hallgatók felvételijét nem érintik. Nem válnak fizetőssé a képzések, megmaradnak az ösztöndíjak és egyéb juttatások is. Az állami ösztöndíjas képzési forma részeként továbbra is járni fog az intézményeknek a hallgatói normatíva, amelynek összege februárban jelentősen emelkedett” – fogalmazott Pavlik Lívia, aki a már alapítványi fenntartásban működő Budapesti Corvinus Egyetem kancellárja is egyben.

Az oktatók közalkalmazotti státusból munkaviszonyba kerülnek át, így lehetőség nyílik a többletteljesítmény elismerésére, jobban kereshet, aki többet és eredményesebben dolgozik.

A váltás azonban nem lesz éles, mivel a tervezett jogszabályok egyéves átmenetet biztosítanak, amikor még kötelezően érvényben maradnak a közalkalmazotti foglalkoztatás egyes feltételei. Ezenkívül öt évig garantálják a közalkalmazotti jogállás alapján járó jubileumi jutalmakat is.

„Az átmeneti időszakban minden intézmény ki tudja dolgozni a saját humánpolitikáját és az intézményi célokkal harmonizáló, személyre szabott teljesítményértékelő rendszerét, ami átláthatóvá és világossá teszi a munkavállalóknak az elvárásokat, illetve a kapcsolódó javadalmazást. Mindehhez a következő két évben bérfejlesztési forrást is biztosít a kormány” – hangsúlyozta a miniszteri biztos, aki szerint még nem dőlt el, hogy a vagyonkezelői alapítványok kuratóriumának kik lesznek a tagjai.

Kitért arra is, hogy a parlamenti zárószavazás előtt álló javaslat szerint 2022 januárjától a teljes felsőoktatásra új finanszírozási rendszert vezethetnek be. A tervek szerint az állam 15-20 éves keretszerződéseket köt az érintett intézményekkel, ezen belül rövidebb, 3-5 éves ciklusokra szóló finanszírozási megállapodások jönnek létre, így az egyetemek hosszabb távra tudnak tervezni.