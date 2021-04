Az elnyomó Egyesült Államokról kell tanulniuk a helyi tanároknak

A tanároknak szóló képzésen az hangzott el, hogy az Egyesült Államok egy parazita és elnyomó rendszer. Az előadók szerint a pedagógusoknak rá kell ébreszteniük a diákokat az elnyomásra, majd be kell vonniuk őket is a politikai aktivizmusba. Az egyik előadó elismerte, hogy marxista ideológiát igyekeznek terjeszteni.

Ezt ne hagyja ki! Önerőből is emelhetne bért a BKV, de nem teszi

Egyre több iskolában és tankerületben terjed az antirasszista ideológia. A tanároknak különböző tréningeken kell részt venniük, ahol a fehér felsőbbrendűségről és az elnyomásról okítják őket, amit át kell adniuk később a diákoknak is – írja a V4NA.

Ez a helyzet állt elő a kaliforniai Santa Clara megyében is, ahol a megyei oktatási hivatal tavaly tartott több képzést is a tanároknak a témában. Erről nemrég számolt be Christopher F. Rufo újságíró, aki számos hasonló esetre igyekszik felhívni a figyelmet.

SCOOP: Santa Clara County Office of Education denounces the United States as a „parasitic system” based on the „invasion” of „white male settlers” and encourages teachers to „cash in on kids’ inherent empathy” in order to recruit them into political activism. Here’s the story.🧵 — Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) April 13, 2021

Az előadás szerint Amerika az elnyomás rendszere, ami a fehér bőrű telepesek invázióján alapul. Ez a helyzet pedig egészen addig fenn fog állni, amíg az emberek a másoktól elvett földeken laknak.

A tanároknak leadott anyag szerint a fehér férfiak hozták magukkal a fehér felsőbbrendűséget, a patriarchális társadalmat, a magántulajdont és Istent is.

Ezen a képzésen igyekeztek nagy hangsúlyt fektetni az etnikai tanulmányokra is. Erről Jorge Pacheco beszélt, aki tanácsadó az etnikai tanulmányokkal foglalkozó tanterv készítésénél. Ő elmagyarázta, hogy az etnikai tanulmányok alapját Paulo Freire munkássága adja, aki az elnyomottak pedagógiájával foglalkozott. Ezen megközelítés szerint a diákokat arra kell tanítani, hogy megértsék az elnyomásukat és olyan készségeket fejlesszenek ki, amivel végül le tudják győzni az elnyomóikat. Jorge Pacheco

elismerte, hogy marxista ideológiát igyekeznek terjeszteni,

amikor arról beszélt, hogy bár sokakat megijeszt a marxista alap ezeknél a tanulmányoknál, fontos, hogy a tanárok a helyes politikai hozzáállást kövessék.

The presenters claimed that America is a „system of oppression” based on the „invasion” of „white male settlers” and „exists as long as settlers are living on appropriated land.” White males brought „white supremacy, patriarchy, classism, genocide, private property, and God.” pic.twitter.com/3PoE2a8YKj — Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) April 13, 2021

A tanácsadó arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok egy parazita rendszer, ami számos társadalmi problémáért felelős. A megoldás szerinte az, hogy a tanároknak rá kell ébreszteniük a diákokat az elnyomásra, hogy aztán azt dekódolják és végül eltöröljék a domináns politikai struktúrákat. Ezek ugyanis jelenleg lehetőséget adnak a fehér embereknek arra, hogy kihasználják a színes bőrű társaikat.

A tanároknak azt is kiadták a képzésen, hogy ezt a politikai programot titkolják el a szülők elől.

Az egyik előadó szerint a mostani időszakban külön oda kell figyelni arra, hogy mit mondanak a tanárok, mivel az online oktatás miatt mások is hallhatják azt. A pedagógusoknak pedig arra is rá kell ébredniük, hogy ők is könnyen elnyomóvá válhatnak a tanteremben, így nekik is fel kell ismerniük a kiváltságaikat és az előítéleteiket.

Az eset nem egyedi az Egyesült Államokban. Egy San Diego-i tankerületben szintén olyan képzést tartottak a tanároknak, ahol arról beszéltek nekik, hogy lopott földön élnek. Ott a pedagógusoknak azt kellett végig hallgatniuk, hogy rasszisták és létükkel fenntartják a rasszista struktúrákat. Emiatt antirasszistává kell válniuk az iskolában, és erre kell tanítaniuk a gyerekeket is.

Ezzel viszont nem minden tanár ért egyet, és volt, aki hangot is adott a nemtetszésének. Paul Rossi egy manhattani magániskola tanára, és egy véleménycikkben írta le, milyen káros hatással is van a diákokra az antirasszista ideológia. A férfit végül felmentették tanári kötelességei alól a nyilvános véleménye miatt, mert az iskola szerint a szülőket és a diákokat felzaklatták a szavai.