Az idősotthonokban 142 gondozott hunyt el a vírus miatt, közülük 55-en a Pesti úton

A magyarországi idősotthonokban a járvány kezdete óta 142 koronavírussal fertőzött gondozott hunyt el, így szinte minden negyedik elhunyt idősotthon lakója – közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön.

Kiemelték: a legfertőzöttebb idősotthon – ahol a legtöbb elhunyt és fertőzött gondozott van – továbbra is a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott Pesti úti intézmény, ahol 55 idős ember halt meg, és összesen 313 lakónál és 26 dolgozónál igazolták a koronavírus-fertőzést.

Az országban eddig 38 idősotthonban igazoltak koronavírus-fertőzést, 14 budapesti és 24 vidéki intézményben. Összesen 923 idősotthonlakónál és 148 dolgozónál mutatták ki a koronavírust, 142 idős gondozott hunyt el és 875-en már meggyógyultak. A fővárosban 14 idősotthonban jelent meg a fertőzés, ebből 8 idősotthon a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működik, a többi civil vagy egyházi fenntartású.

A 142 elhunytból 99 Budapesten található idősotthonban hunyt el, közülük 87 a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott idősotthonban, 43-an vidéki idősotthonokban. A fővárosi Vázsonyi Vilmos Idősek Otthonában 18-an hunytak el, 71 a fertőzött gondozottak és 13 a fertőzött dolgozók száma. A fővárosi fenntartású Kamarerdei úti otthonban 11-en hunytak el, 51 a fertőzött a gondozottak és 13 a fertőzött dolgozók száma. A vidéki intézmények közül a legtöbb elhunyt (8) a mezőszilasi idősotthonban volt, 7 a seregélyesi, 4 a borsodnádasdi intézményben.

A kormányzati portálon azt írták: az operatív törzs és a járványügyi hatóság továbbra is kiemelt figyelemmel kíséri az idősotthonok járványügyi helyzetét. „A fenntartók felelőssége továbbra is fokozott a védekezés megszervezésében és a járványügyi szabályok betartásában” – jegyezték meg, hozzátéve: a kormány által indított nemzeti konzultációnak is az egyik fontos témája az idősotthonok védelmének további erősítése.

Borítókép: A járási hivatal ellenőrei az intézményvezető jelenlétében ellenőrzést tartanak egy idősotthonban