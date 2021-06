Az RTL Klub járatja csúcsra a melegpropagandát Magyarországon

Több mint két évtizedes működése alatt az RTL Klub arculatának szerves részévé vált a melegpropaganda. A saját gyártású sorozatukba beleírt homoszexuális karakterrel kezdődő „érzékenyítés” mára az LMBTQ-s témák mentén folytatott nyílt politizálásig, a nemzeti kormányzattal történő rendszeres konfrontálódásig jutott.

Ezt ne hagyja ki! A DK-hoz igazolnak a szocialisták húzóemberei

A fikciós műsorok, filmek, és sorozatok mellett a valóságshowkban, hírműsorokban, és egyéb szórakoztató produkciókban rendszeresen jelenik meg a homoszexualitás, valamint annak különböző alfajtái, és például olyan szélsőséges, és ellentmondásos dolgokat is idealizált formában mutatnak be mint a nemátalakító műtétek, amelynek mentális, és fizikai veszélyeire egyáltalán nem hívják fel a figyelmet – írja a Magyar Nemzet.

A legtöbb Magyarországon működő, baloldali médium helyt ad az LMBTQ szubkultúrát pozitív színben feltüntető műsoroknak. Közülük a német RTL Klub jár élen a meleg propaganda terjesztésében. A csatorna saját gyártású sorozataiban rendre feltűnnek homo-, és biszexuális, transzvesztita, valamint transzszexuális karakterek, a valós történeteket feldolgozó műsorokban pedig gyakran idilli formában mutatják be az LMBTQ lét egyes elemeit. Az 1998-ban indult Barátok közt című sorozat Hoffer Misi nevű homoszexuális karaktere az első volt a sorban, amelyet jó néhány hasonló figura követett. Csak a Barátok közt-ben felbukkant még három másik meleg karakter – köztük egy homoszexuális férfi páros – az évek során. A 2017-ben indított, A mi kis falunk című sorozatban szintén szerepelt meleg karakter: „Ricsi” a 3. évad Nászút című epizódjában jelent meg. Három homoszexuális szereplőt – Zalánt, Olivért, a pultost, valamint Mezei Janót – íratott bele a csatorna a 2018-ban indult, 4 évados, A tanár című sorozat cselekményébe.

Homoszexuálisok, drogok, agresszivitás

Az Éjjel-nappal Budapest című fikciós reality sorozatban is szerepeltek az LMBTQ valamely alágához tartozó figurák, például a Coco művésznevű transzvesztita. A naponta futó sorozat megítélése ettől függetlenül is meglehetősen ellentmondásos, s a Médiatanács több alkalommal is vizsgálta a műsorszámot, és a kábítószer-használat, a szexualitás, valamint az agresszivitás kifogásolható bemutatási módjai miatt elmarasztaló határozatokat hozott azzal szemben. A hatóság által megrendelt tanulmány szerint a sorozatot követők 59 százaléka úgy gondolja, a széria készítői túl nagy hangsúlyt fektetnek a szexualitás bemutatására a műsorban.

A Való Világ nevű valóságshowba több meleg szereplőt is beválogattak, és a homoszexualitás is visszatérő témája lett ezeknek a műsoroknak. A második szériában VV Zsolti mellett homoszexuális volt „Kismocsok”, a „Rita” nevet viselő játékos pedig biszexuális. A nyolcadik évadban egy szintén Zsolti nevű szereplő vallotta magát melegnek.

Azzal párhuzamosan, ahogy a Való Világ a 6. szériától kezdődően átkerült az RTL II.-re, még obszcénabbá, kevésbé moderálttá vált a tartalom, s 2019-ben a luxembourgi médiahatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának kezdeményezésére tízezer eurós bírságot szabott ki az RTL II szolgáltatójára, a Való Világ egyik részének pornográf tartalma miatt. Hab a tortán, hogy a Való Világ idén újévkor leadott részben egyébként heteroszexuális szereplők többször is „buzizták” egymást, egyértelműen sértő értelemben használva a kifejezést. Egyebek mellett olyan szókapcsolatokat használtak mint „te kis színjátékos buzigyerek”, hányinger vagy te, kis buzigyerek”, valamint „menj be, mint egy kislány”.

Idealizált transzneműség

Az emberi történeteket bemutató Fókuszban pedig még a biológiai nem átalakítását is egyoldalúan mutatták be. Egy 2010-es adásban, amelyben egy nőből férfivá operált személy éveken keresztül nyomon követett, és idillivé kerekített élettörténetét dolgozták fel, egy szó sem esett arról, hogy az ilyen radikális beavatkozáson átesők jelentős része követ el öngyilkosságot, illetve sokan megbánják a végleges csonkításokat okozó operációkat. Például egy svéd tanulmány szerint, amely az 1973 és 2003 között Svédországban átoperált személyekről készült, jelentősen magasabb körükben a halálozási arány, s ijesztően magas az öngyilkosságot elkövetők száma is, ráadásul a nemváltás okaként megjelölt pszichológiai problémáik is megmaradnak, a műtét után. Tehát erősen kérdéses, hogy a társadalmi előítéletek okozzák mindezeket a mentális problémákat.

Az orvosszakmát is megosztja a nemváltás kérdése, egyre nő azon szakemberek száma, akik nem vállalnak ilyen beavatkozást. A világsajtóban nagy visszhangot keltő egyik példa, hogy az amerikai Johns Hopkins Kórház nemiidentitás-klinikájának (Gender Identity Clinic) egyik volt vezetője, John Hoopes, aki eredetileg támogatta a nemváltó operációkat, hormonkezeléseket, később kijelentette:

sosem látott sikerrel végződő operációt, a legtöbb páciens problémái nem oldódtak meg. Megerősítette ezt utódja, Jon Meyer is, aki leszögezte, hogy a transzneműek pszichés problémái nem oldódnak meg a műtéttel.

Az RTL csoport tagját képező Cool Tv Magyarországon egyedüli csatornaként teljes egészében homoszexualitás tematikájú sorozatot is adásra tűzött. A fiúk a klubból (Queer as Folk) című, 2000 és 2005 készült amerikai-kanadai koprodukciós sorozat 8 meleg barát mindennapjait mutatja be a Pennsylvania állambéli Pittsburghben. Érdekesség, hogy míg a Cool Tv az LMBTQ-s sorozatnak mind az 5 évadját leadta, ez nem minden országban volt így. Például Görögországban csak az első évadot sugározta a Star Channel, ahogy Hollandiában is az OUTTV. Finnországban 2 két szezont hagyott képernyőn a Nelon-en, Olaszországban pedig 3 különböző adó 2-2 évadot sugárzott. A fiúk a klubból igazi botránysorozat volt, s bővelkedik olyan jelenetekben, amelyek még a hasonló témát feldolgozó produkciókba sem kerültek bele. Jellemző homoszexuális együttlétek meglehetősen grafikus ábrázolása, valamint a meleg szórakozóhelyek életének részletes bemutatása.

Kettős mérce

Itt arra a mély ellentmondásra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy bár az RTL Klub a melegjogok támogatásával egyúttal állítólag az emberi méltóság védelme mellett száll síkra, a Cool Tv-n évekig futott a Vad Csajok nevű, a nőket mélyen megalázó műsor, amelyben a Majka nevű rapper pénzzel vett rá nőket, hogy a kamera előtt vetkőzzenek le, és mutassák meg a mellüket.

Az sem idegen az RTL Klubtól, hogy egyéb baloldali témák mellett az LMBTQ-s ügyek mentén direkt politizálásba kezdjen.

Ugyanis tavaly nyár óta a csatorna több alkalommal is bírálta, és kirekesztőnek nevezte azt, hogy Magyarország Alaptörvényében rögzítette a törvényhozás a gyermekek hagyományos családban történő felnövekedéshez való jogát. A törvénymódosító javaslatot azért bocsátotta a nemzeti-konzervatív kormány a parlament elé, mert azt vallják, hogy biztosítani kell a gyermekek ahhoz való jogot, hogy hagyományos családban nőhessenek fel, ellenkező nemű szülők szárnyai alatt. Arról nem is beszélve, hogy egyes nyugat-európai társadalmakban a szélsőséges baloldali lobbicsoportok azt is elérték, hogy a politikai korrektség, vagy PC jegyében betiltsák, vagy legalábbis stigamtizálják az anya, és az apa kifejezéseket, s azok helyett „szülő 1”, „szülő 2”, és hasonló, értelmetlen terminusokat használjanak.

Karácsonyi meleglobbi

A törvénymódosítást hirdetéskampánnyal is támadta az RTL Klub. A múlt év végén, éppen karácsony előtt sugároztak egy szivárványcsaládokat támogató, társadalmi célú hirdetésnek címkézett kisfilmet, amelyben kívánatosnak nevezték, hogy homoszexuális párok is örökbe fogadhassanak gyermekeket. A kampányanyagot pedig a Soros György alapítványai által is támogatott Háttér Társaság készítette.

Ezt követően a CitizenGo nevű civil szervezet bojkottot hirdetett az RTL Klub ellen a homoszexualitás népszerűsítése miatt. Az év elején közzétett felhívásukban egyebek mellett azt írták: „az LMBTQ-lobbi karácsony környékén rendszeresen elárasztja hazánkat, a héten pedig a televíziós csatorna kezdett homoszexuális-propagandát sugározni társadalmi célú hirdetésként”.

A szervezet szerint az RTL Klub ezzel a lépésével megosztottságot vitt a szent ünnepkörbe, megzavarja a társadalmat, a családokat és a gyermekeket.

Nem a gyermekek érdekeit nézik

A német tulajdonú csatorna a napokban is folytatta az LMBTQ-s lobbiját: tiltakozásképpen a pedofil törvényként is emlegetett törvénymódosítás ellen – amellyel a kiskorúak ellen elkövetett szexuális bántalmazások szankcióját szigorítják – szivárványszínű zászlót helyeztek el az RTL Klub logójában. Az új szabályozás az egyes műsorokban és reklámokban megtiltja a homoszexualitás, és a nemváltás népszerűsítését – nem pedig azok puszta bemutatását – a 18 éven aluliak körében. A csatorna kérdéses érvelése szerint így csak késő este adhatnának le olyan műsorokat mint a Billy Elliott, a Philadelphia, a Jóbarátok, a Bridget Jones naplója vagy akár a Harry Potter-filmadaptációk egyes részei. Az Országgyűlés kedden fogadta el 157 igen szavazattal, egy nem ellenében tartózkodás nélkül az említett törvénymódosítást.

A széles társadalmi rétegeket mélyen megbotránkoztató, LMBTQ-s témákat bemutató, Meseország mindenkié című mesekönyv mellett is kiállt az RTL klub, ezáltal támogatva a kisgyermekek melegpropagandával történő „érzékenyítését”. Ugyanis kizárólag az erősen megosztó könyvet méltató személyeknek biztosítottak megnyilvánulási lehetőséget.

Így például a mesékből nyilvános felolvasást tartó Szalai Kriszta színésznőnek, aki félrevezető módon arról beszélt a csatornának, hogy nem talált a könyvben homoszexuális történeteket. Az LMBTQ-s mesekönyv népszerűsítése köré PR eseményeket szervező aktivistának, Mérő Verának is lehetőséget biztosítottak arra, hogy dicsérje a számos pszichológus szakember, köztük Bagdy Emőke által is bírált kötetet.