Balog Zoltán: idén mélyebben átélhetjük a kétségbeesést, de az új élet reményét is

Balog Zoltán a szerdán rögzített interjúban azt mondta: „idén mélyebben megtapasztalhatjuk nagypéntek kétségbeesésének, fájdalmának, de a feltámadásnak, az új élet reményének a valóságát is”.

A református püspök szavai szerint megrázó, nehéz időszak a mostani, olyan, mint amiről Jeremiás próféta azt mondta, „feljött a halál az ablakainkba”.

Elmondta, a kórházakat látogató lelkészek nap mint nap találkoznak a halálra készülő emberekkel, vigasztalják a szeretteiket, mégis, a fájdalmat nem alábecsülve vallja: az életünk alaptörténete, hogy a nagypéntekből hogyan lesz feltámadás, húsvét. „Ezt éljük most át”, és

az idei húsvét talán jobban is hasonlít az elsőhöz, hiszen akkor is féltek a tanítványok, ők is elvesztették azt, akit szerettek. De akkor is megjelent Krisztus, az isteni erő, és akkor is elhangzott az üzenet: „békesség nektek!”