Beboríthatják Cseh Katalint a botrány hullámai

A következő napokban újabb részletek láthatnak napvilágot abban a botrányban, amelyet a Momentum politikusának neve fémjelez.

Ezt ne hagyja ki! Leszámolásokat hozhat a Momentumban a Cseh Katalin körüli botrány

Vasárnap újabb videóval jelentkezett a sajtóban csak Anonymousként emlegetett álarcos alak. Az ismeretlen robbantotta ki egy hete azt a botrányt, amely a Momentum európai uniós képviselője, Cseh Katalin körül bontakozott ki az elmúlt napokban – írja a Magyar Nemzet.

A Bennfentes.hu oknyomozó portálon most közzétett felvételen az álarcos újabb konkrétumokat ugyan nem árult el, azt azonban megjegyezte: van még ott, ahonnan ez jött. Ezzel nyilván arra utalt, hogy

további, a baloldali politikusra nézve kellemetlen részletek kerülhetnek napvilágra hamarosan. Erre enged következtetni az ismeretlen azon megjegyzése is, miszerint a pályázati iratokból világosan kiderül, miért tartja Cseh Katalint kétszínű politikusnak.

A pályázati iratok már eddig is megannyi részlettel szolgáltak. Először is megtudhatta belőle a közvélemény, hogy Cseh Katalin éveken át vezette a családi vállalkozást, ahogy azt is, hogy e társaság köré kisebb céghálózat kapcsolható. A nagyjából féltucat vállalkozás az évek során 4,8 milliárd forint uniós támogatáshoz jutott. Az iratokból kiderült ezek mellett az is, hogy Cseh Katalinék cége több közbeszerzést is elnyert, volt közöttük olyan, amelynél kétségek is megfogalmazódtak.

Az előbbiek miatt a Központi Nyomozó Főügyészséghez érkezett feljelentés, utóbbiak a Gazdasági Versenyhivatalnak adhatnak feladatot.

A botrány horderejét jól mutatja, hogy politikai elemzők már azt is felvetették: a Momentumnak azonnal el kellene távolítania soraiból a képviselőt, akinek politikai karrierje is véget érhet. A baloldali média ugyanakkor nem talált a történetben különösebb hírt: lényegében elhallgatták a Cseh Katalin körül kibontakozó botrányt.