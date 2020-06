Bedeszkázott kirakatok, kijárási tilalom – így folytatódnak a zavargások Amerikában

A kijárási tilalom ellenére is folytatódtak csütörtökre virradóra az amerikai fővárosban, Washingtonban a George Floyd halála miatti megmozdulások, de nem voltak konfrontációk, New Yorkban pedig a rendőrségnek sikerült valamelyest megfékeznie az erőszakot és a fosztogatásokat.

Washingtonban a Nemzeti Gárda és a városi rendőrség jelentős létszámban volt jelen a belváros utcáin, megerősítették a Fehér Ház védelmét, és a város felett repülőgépekről és helikopterekről ellenőrizték a megmozdulásokat. Az amerikai televíziós tudósítások tanúságai szerint a demonstrálók két csoportra oszlottak: egyikük a törvényhozás épületénél tüntetett, a másik csoport pedig a Fehér Háznál gyülekezett. A Fehér Házhoz vezető utcákat katonai járművekkel lezárták, és a közeli utcákban is végig páncélozott katonai járművek sorakoztak. Erőszak és összecsapások azonban nem voltak.

New Yorkban is békésebb volt az éjszaka, bár ott az erős rendőri jelenlét mellett a zuhogó eső is visszavonulásra késztette a tüntetőket. A metropoliszban viszonylag korán, helyi idő szerint este 8 órától kijárási tilalom volt érvényben. A Manhattanbe vezető hidakat lezárták a forgalom elől. Többtucatnyi tüntetőt vettek őrizetbe, mert megsértették a kijárási tilalmat.

Zűrzavar volt viszont Brooklynban, ahol a rendőrség bors-sprayjel, gumibotokkal oszlatta a tömeget.

Terence Monahan, a város rendőrfőnöke az újságírókat arról tájékoztatta, hogy a Central Park közelében mintegy hatvan tüntetőt tartóztattak le, valamennyien a polgármesteri hivatal felé tartottak.

Manhattanben egyébként több üzlet kirakatát bedeszkázták az esetleges betörések és fosztogatások elleni védelemül. Mind Andrew Cuomo, New York állam kormányzója, mind Bill de Blasio, New York város polgármestere szerdán este elégedetten szögezte le, hogy a korai kijárási tilalom bevezetése meghozta az eredményt. A kijárási tilalom egyébként előreláthatóan vasárnapig fennmarad.

New Yorkban szerdán vádat emeltek egy garázda ellen, aki a város Queens negyedében belőtt egy rendőrökkel teli gépkocsiba. A rendőrök nem sebesültek meg, és mivel azon a környéken nem voltak tüntetők, egyelőre vizsgálják az elkövető motívumait.

A kaliforniai San Franciscóban szerdán több mint száz, Sacramentóban 43 erőszakos és garázda tüntető ellen emeltek vádat betörésért, fosztogatásért.

Csütörtökre virradóra Los Angelesben is kijárási tilalom volt érvényben, de később, délután 6 óra helyett este kilenckor lépett érvénybe. Több kaliforniai nagyvárosban szintén kijárási tilalommal próbálják elejét venni az erőszaknak. Az északnyugati Seattle városában Jenny Durkan polgármester bejelentette a Twitteren, hogy a városban már nem lesz kijárási tilalom.

Ugyanakkor az alabamai Huntsville városában ismét fellángolt az erőszak. A rendőrök könnygázzal és gumilövedékekkel oszlatták fel a tüntetőket.

Az Egyesült Államokban országos megmozdulások kezdődtek George Floyd halála nyomán, a rasszizmus és a rendőri erőszak ellen. A 46 éves afroamerikai férfi durva rendőri intézkedés következtében vesztette életét május 25-én Minneapolisban. Négy rendőr igazoltatás után földre teperte, egyikük percekig térdelt a nyakán. Floyd levegőért könyörgött, de hiába. Nem sokkal később, a kórházba szállítás közben meghalt. A rendőröket elbocsátották, egyiküket, Derek Chauvint pedig gyilkosság vádjával őrizetbe vették.