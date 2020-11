Benyújtotta a számlát a BLM a demokratáknak

Patrisse Cullors levelet küldött Joe Bidennek, a megválasztott demokrata elnöknek és alelnökének, Kamala Harrisnek az egész BLM közösség nevében, és gratulált nekik. A BLM társalapítója ezek után azonban nem kertelt tovább, találkozót kért Bidentől és alelnökétől, hogy megbeszéljék, mik a szervezet elvárásai és követelései feléjük – írja a V4NA hírügynökség.

Last night @Blklivesmatter sent a letter to President elect @JoeBiden and Vice President elect @KamalaHarris – we celebrate the defeat of Trump AND we want to make sure supporting Black lives is at the forefront of this administration. https://t.co/D6TTFxsv1C

— Black Lives Matter (@Blklivesmatter) November 8, 2020