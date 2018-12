Bizalmi szavazást indítanak Theresa May ellen

A kezdeményezés a kormányzó brit Konzervatív Párt alsóházi frakciójáé. A titkos szavazást szerda este tartják a konzervatív frakció tagjai.

A konzervatív frakció illetékes bizottságának elnöke, Sir Graham Brady szerda reggel jelentette be, hogy összegyűlt a bizalmi szavazás kiírásához szükséges számú képviselői beadvány.

A Konzervatív Párt szabályzata szerint a miniszterelnök elleni bizalmi szavazáshoz az szükséges, hogy a tory frakció legalább 15 százaléka – a jelenlegi létszám alapján 48 képviselő – csatlakozzon a kezdeményezéshez.

A bizalmatlansági indítványt a frakció egyszerű többségének, jelenleg 158 tory képviselőnek támogatnia kellene ahhoz, hogy Theresa May távozzon a párt éléről és így a kormányfői tisztségből is. Ebben az esetben May az utódválasztási versenyben nem indulhatna.

Theresa May brit miniszterelnök azonnal reagált a kezdeményezésre. Szerinte ha a kormányzó Konzervatív Párt élén vezetőváltás történne, az késleltethetné, vagy akár le is állíthatná a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) folyamatát.

May szerda délelőtt olvasta fel rövid sajtónyilatkozatát Downing Street-i hivatala előtt. Ebben azt hangsúlyozta:

ha most vezetőváltási folyamat kezdődik, az új konzervatív vezetőt nem sikerülne megválasztani a Brexit-megállapodás elfogadására megszabott január 21-i határidőig, és az új vezetőnek nem lenne ideje a megállapodás egyelőre uniós részről elutasított újratárgyalására sem a kilépés március 29-i időpontjáig.

May szerint ebben a helyzetben az új konzervatív vezető első feladata a Lisszaboni Szerződés 50. cikke által meghatározott kilépési határidő kiterjesztése, vagy a cikkely aktiválásáról hozott döntés visszavonása lenne.

May aláhúzta: készen áll, hogy a rábízott feladatot elvégezze, és minden erejével küzdeni fog, hogy megőrizze pozícióját.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS