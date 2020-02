Dömötör Csaba: nemzeti konzultációt indít márciusban a kormány

A kérdéssor véglegesítése a következő napokban zajlik majd.

Nemzeti konzultációt indít márciusban a kormány a Fidesz és a KDNP frakció támogatásával – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Dömötör Csaba hangsúlyozta: a nemzeti konzultációra azért van szükség, mert „olyan új jelenségekkel állunk szemben”, amelyek gyengítik a biztonságot és alapvetően szembemennek az emberek igazságérzetével is. Ezek közé tartozik a „börtönbiznisz”, a kártérítési perek sokasága vagy az is, hogy erőszakos bűnözőket hamarabb szabadon engednek – mondta.

Közölte: ezeknél az ügyeknél a közös metszetet azon külföldről pénzelt szervezetek jelentik, amelyek kezdeményező szerepet játszanak a botrányos ügyekben és sok esetben az a gyanú is fennáll, hogy az ideológiai megfontolások mellett anyagi érdekeltségük is van az egészben.

Mivel ezek Dömötör Csaba szerint érzékeny és vitás kérdések, egyáltalán nem mindegy, hogy hányan mondják el véleményüket, hányan állnak ki a kormány politikája mellett.

A kormány szeretne minden olyan gyakorlatot felszámolni, ami igazságtalan és gyengíti a biztonságot, ha pedig a nemzeti konzultáció megerősítést ad, a kabinet meg is teszi a szükséges jogi lépéseket – jelentette ki az államtitkár.

Hozzátette: a kérdéssor véglegesítése a következő napokban zajlik majd, várhatóan helyet kap benne a „börtönbiznisz”, a bevándorlók nevében a magyar állam ellen indított kártérítési perek és a gyöngyöspatai helyzet is. Utóbbi Dömötör Csaba szerint arról szól, hogy egy egyébként is nehéz helyzetben megjelent egy külföldről pénzelt szervezet és azzal, hogy pereket kezdeményezett, rendkívül nehéz helyzetbe hozta az önkormányzatot.

Azt mondta: azért kell ezzel foglalkozni, mert nem tudni, hány ilyen településen indítottak hasonló pereket és ezeknek mi lehet a következménye. Azonban biztosnak nevezte, hogy ezek az ügyek megakasztják azt az évekkel ezelőtt elindult kedvező folyamatot, hogy a romák munkanélkülisége az elmúlt években a felére csökkent.

Dömötör Csaba kiemelte: az érintettek érdekét hosszú távon leginkább az szolgálná, ha oktatást, képzést, akár szakképzési programokat kapnának, mert ez biztosítja azt, hogy el tudnak majd helyezkedni a munkaerőpiacon.

A bírói korrupcióval kapcsolatban úgy fogalmazott: alapelv, hogy a bíróságoknak részrehajlás nélkül kell működniük és Szegeden felmerült annak gyanúja, hogy egyes bírók családjainak üzleti érdekeltségei előnyhöz juthattak.

Arról, hogy a polgári perben eljáró másodfokú bíróság döntése szerint – az ügyben egy büntetőper is folyamatban van még – 2018 decemberében az ellenzéki képviselők jogszerűen voltak az MTVA Kunigunda útjai épületében, úgy fogalmazott: tudomásul veszik a bíróság döntését.

Mint mondta, a törvény alapján az országgyűlési képviselőket be kell engedni a közintézményekbe, ez meg is történt, de az, hogy meg akarták szakítani az adást és be akartak olvasni követeléseket, már egyértelmű áthágása a szabályoknak és erősen sérti a sajtószabadságot is.

Az ilyen esetek Dömötör Csaba szerint azt mutatják, hogy a baloldal az önálló javaslatok hiányát folyamatos „balhékereséssel” próbálja elfedni, külföldről nemcsak ideológiát, hanem a provokáció kultúráját is importálták.

Dömötör Csaba arról is beszélt, hogy az ukrán oktatási törvény kapcsán érezhető nyomásgyakorlás van az Ukrajna NATO-integrációját blokkoló magyar félen. Hangsúlyozta: az új ukrán törvények alapvetően sértik a magyar kisebbségek nyelvhasználati jogait.

A magyar kormány úgy gondolja: azt, hogy az Ukrajna területén élő minden állampolgár tudjon ukránul beszélni és a Kárpátalján élő magyarok megőrizhessék anyanyelvüket, egyszerre is el lehet érni, de a mostani ukrán törvények nem ebbe az irányba mutatnak. Azt már sikerült elérni, hogy az oktatási miniszter fogadja a magyar pedagógusok képviselőit – tette hozzá.

Kijelentette: Magyarország érdekelt a jószomszédi viszonyban és Ukrajna euroatlanti integrációjában is, de a kormánynak fel kell vállalnia a magyar közösségek ügyét, mert ha nem teszi, senki más sem fogja. Hozzátette, arra azonban nehéz szavakat találni, hogy a Momentum „megint a külföldi nyomásgyakorlók oldalára állt”.

Arról, hogy a Népszava által kiszivárogtatott információk szerint Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester korábbi ígéretével szemben nem minden nyugdíjas, hanem csak a legrászorultabbak kapnak húszezer forintos fűtéstámogatást, Dömötör Csaba azt mondta: a választási ígéretek egyértelmű megszegéséről van szó.

Megjegyezte: több kerületben voltak adóemelések és „flörtölnek a dugódíj gondolatával” is, amit eddig látni, inkább a megszorítások irányába mutat, mint a terhek könnyítése felé.