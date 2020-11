Donald Trump: meg kell állítani az ördögi terrorizmust

„Imádkozunk a bécsi emberekért az Európában elkövetett újabb ördögi terrorakció után” – fogalmazott az amerikai elnök a mikroblogbejegyzésben, amelyet utolsó, Michiganben tartott kampányrendezvénye után tett közzé.

Donald Trump hangsúlyozta, hogy „ezeknek az ártatlan életeket követelő gonosz támadásoknak” megálljt kell parancsolni. Hozzáfűzte, hogy az Egyesült Államok Ausztria, Franciaország és egész Európa mellett áll a terrorizmus, köztük a radikális iszlamista terroristák elleni küzdelemben.

Our prayers are with the people of Vienna after yet another vile act of terrorism in Europe. These evil attacks against innocent people must stop. The U.S. stands with Austria, France, and all of Europe in the fight against terrorists, including radical Islamic terrorists.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020