Egy évvel ezelőtt hunyt el Európa első koronavírus-fertőzöttje

A 77 éves Adriano Trevisan egykor az észak-olaszországi Padovától, nem messze fekvő Vo’ településén élt és nyugdíjas évei előtt tetőfedőként dolgozott, szomszédai és ismerősei szerint szeretett kártyázni. Orvosa, Dr. Carlo Petruzzi elmondta, hogy a férfit két hétig kórházban ápolták és nem gondolta volna, hogy koronavírussal fertőződött meg, hiszen nem állt semmilyen kapcsolatban Kínával, ahonnan a világjárvány megindult. Akkoriban ez volt az első ismert, a koronavírus miatt bekövetkezett haláleset az egész kontinensen.

– emlékezik vissza a tavalyi eseményekre az amerikai Associated Press amerikai hírügynökség helyi tudósítója.

First, a 38-year-old man tested positive for COVID-19. By evening a 77-year-old had died. A year ago, northern Italy became the epicenter of the outbreak in the West. One town, Vo, acted quickly and stopped the spread, but others waited too long. https://t.co/8OYFlMru0n

— AP Europe (@AP_Europe) February 19, 2021