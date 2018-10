Egyre többen gondolják, hogy Donald Trump esélyes a második elnöki ciklusra

Márciusban a felmérések még azt mutatták, hogy a megkérdezettek 54 százaléka utasította el Trump újraválasztását. Különösen a férfi szavazók körében nőtt az elnök elfogadottsága: a márciusi 39 százalékról 47 százalékosra emelkedett.

Egyre többen gondolják, hogy Donald Trump elnök esélyes a második elnöki ciklusra is – hozta nyilvánosságra legújabb közvélemény-kutatását a CNN hírtelevízió vasárnap.

A hírtelevízió internetes közvélemény-kutatása szerint a megkérdezettek 46 százaléka szerint Donald Trumpot 2020-ban újraválasztják, míg 47 százalékuk úgy véli, hogy ez nem történhet meg. Az eredmény ugyan megosztottságot mutat, de a CNN hírmagyarázata szerint március óta emelkedett azok száma, akik pozitívabban ítélik meg az elnök tevékenységét – fogalmazta meg az MTI.

Hívei körében csaknem ugyanannyian szeretnék újrajelölni Donald Trumpot, mint márciusban: a republikánusok és a republikánusokkal rokonszenvező függetlenek 74 százaléka azt szeretné, ha a Republikánus Párt ismét őt jelölné, és csupán alig 21 százalékuk látna szívesebben mást a párt elnökjelöltjeként 2020-ban.

A Demokrata Párt lehetséges elnökjelöltjei között pillanatnyilag Joe Biden, az Obama-kormányzat volt alelnöke a legnépszerűbb: 36 százalékos a támogatottsága. Őt követi 13 százalékos elfogadottsággal Bernie Sanders, vermonti független szenátor, aki a 2016-os elnökválasztáskor a párt elnökjelöltségéért folyó küzdelemben Hillary Clinton vetélytársa volt.

Egyelőre alacsony a támogatottsága Kamala Harris kaliforniai és Elizabeth Warren massachusettsi szenátoroknak: Harrist a megkérdezettek 9, Warrent pedig 8 százaléka látná szívesen elnökjelöltként. A CNN 16 lehetséges demokrata párti elnökjelöltről tud. Köztük van Cory Booker New Jersey jelenlegi szenátora, John Kerry volt külügyminiszter, Michael Bloomberg New York volt polgármestere, Eric Holder, az Obama-kormányzat volt igazságügyi minisztere, vagy például Eric Garcetti, Los Angeles most leköszönő polgármestere.