Elemző: Orbán Viktornak jól áll a válságkezelés, nőtt a kormány támogatottsága

Nem hoz majd jelentős változást a koronavírus-járvány negyedik hulláma a magyar belpolitikai erőviszonyokban, fejtette ki Deák Dániel, aki szerint továbbra is a gyermekvédelem lesz a legfontosabb közéleti téma hazánkban. A XXI. Század Intézet vezető elemzője arra is emlékeztetett: a kormánypártok népszerűsége eddig is erősödött a járvány alatt.

„Több ország tapasztalata és a virológusok véleménye szerint még ha lesz is negyedik hulláma a koronavírus-járványnak, az már más természetű lesz: ugyan magas lehet az új fertőzöttek száma a gyorsabban terjedő delta variáns miatt, de az átoltottságnak köszönhetően már nem lehet számítani olyan magas kórházi terhelésre, mint amit a korábbi hullámok során láthattunk – mondta a Magyar Nemzetnek Deák Dániel, akit arról kérdeztek, mit hozhat a politikában a közelgő negyedik hullám beköszönte.

Változtatnia kell a baloldalnak

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a baloldali politikusok a járvány megjelenése óta hátráltatják a védekezést, a keleti vakcinákról pedig még mindig valótlan állításokat hangoztatnak, ami jelentősen rontja a társadalmi bizalmat. ”Ugyanakkor a választók értékelték a kormány sikeres válságkezelését, és megbüntették a baloldalt a destruktív magatartása miatt, amit az is jelez, hogy a járvány harmadik hulláma során nőtt a Fidesz támogatottsága, miközben a legtöbb európai kormány népszerűsége bezuhant„ – hívta fel rá a figyelmet a szakértő.

Deák Dániel kifejtette, ha a baloldal a negyedik hullám során is a korábbi taktikát választja, akkor azzal ismét saját maga alatt vágja a fát, és tovább csökkenhet a támogatottsága. ”A baloldal népszerűsége érdemben csökkent a február óta eltelt időszakban, és ha most vasárnap lenne a parlamenti választás, stabil abszolút többséget szereznének a kormánypártok a parlamentben„ – emlékeztetett a XXI. Század Intézet vezető elemzője, és hangsúlyozta: a válságkezelés jól áll Orbán Viktornak, ezért is nőtt a kormány támogatottsága az utóbbi hónapokban.

Enyhébb korlátozások

A szakértő arról is beszélt, hogy a negyedik hullám által érintett legtöbb országban most már nincsen teljes lezárás, csak néhány korlátozó intézkedést hoztak vissza, mint például a létszámkorlátozásokat a rendezvényeken vagy a maszkviselést zárt helyeken. ”Magyarországon is erre lehet számítani, teljes leállás helyett csak bizonyos korlátozások visszahozatalára van esély. Ennek hatására a gazdaság sem áll le, így nem lehet számítani arra, hogy a kormány támogatottságát rontaná egy esetleges negyedik hullám − vélekedett Deák Dániel, aki szerint a korábban bejelentett intézkedések, mint például a nyugdíjemelés, az szja-visszatérítés, a 25 év alattiak szja-mentessége vagy az orvosbéremelés nem kerülnek veszélybe.

Kérdésünkre, hogy a védettségi igazolványok és az oltottság témája hogyan befolyásolhatja a közéletet a következő hónapokban, a XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy válaszolt, hogy ezek szerepe ismét felerősödhet. „Elképzelhető, hogy ha magasabb lesz a fertőzöttségi szám, akkor zárt térben, például éttermekben ismét csak olyanok tartózkodhatnak majd, akik be vannak oltva” – mondta a szakértő, ugyanakkor emlékeztetett rá, hogy a védettségi igazolványok ügye májusban egyszer már napirendre került, és akkor az volt a tapasztalat, hogy az emberek többsége elfogadta, hogy csak a vírussal szemben védettek látogathattak bizonyos helyeket. „Ennek oka, hogy nem aközött lehet ilyen esetben választani, hogy mindenki mehet-e vagy csak a védettek, hanem aközött, hogy a védettek mehetnek-e vagy senki. A második lehetőség értelemszerűen a gazdaság totális leállását eredményezné, ami senkinek sem érdeke, így nem várható érdemi politikai vita arról, hogy a védettség igazolásának fontos szerepe lehet egy esetleges negyedik hullám során” – hangsúlyozta Deák Dániel, és hozzátette: a harmadik oltás viszont fontos téma lesz az elkövetkezendő időszakban, mert erre Európában Magyarországon van lehetőség először.

Középpontban a népszavazás

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a gyermekvédelmi törvény és az arról szóló népszavazás lesz a fontos politikai téma az elkövetkezendő időszakban, és ha a negyedik hullám a várakozásoknak megfelelően nem eredményez majd magas kórházi esetszámot, akkor nem lehet arra számítani, hogy a vírustematika önmagában lesöpörjön más ügyeket a politikai napirendről. „A gyermekvédelem kérdése továbbra is a fókuszban marad, főként annak fényében, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított az ügyben, illetve több balliberális politikai szereplő is beállt az LMBTQ-lobbi mögé, sőt többen még a pedofilokat is mentegetik” – mondta a szekértő, aki szerint így nem kell arra számítani, hogy a gyermekvédelemmel kapcsolatos belpolitikai vita elcsendesülne az elkövetkezendő hónapokban.

Közeledik felénk Noha Magyarországon még nem ugrott meg jelentősen a fertőzések száma, a nyugati adatokból már a negyedik hullám közeledése olvasható ki. Míg hazánkban a szombati adatok szerint az egymillió főre vetített napi megbetegedések úgynevezett egyhetes gördülő átlaga mindössze 6,82 volt, addig Ausztriában ez a szám már 89,62, az Európai Unió átlagos adata pedig 131,78 volt. A halálozások terén pedig több mint hatszorosa az uniós egyhetes gördülő átlag a magyarországi adatnak.

Borítókép: egy nő megkapja a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina harmadik, emlékeztető adagját az egri Markhot Ferenc Kórházban kialakított oltóponton 2021. augusztus 13-án