Elhunyt a fizikus, aki elnevezte az „isteni részecskét”

96 esztendős korában érte a halál a Nobel-díjas amerikai fizikust, aki elsőként írt az „isteni részecskének” nevezett szubatomi részecskéről – tudatta szerdán a tudós özvegye.

Leon Lederman 1978 és 1989 között vezette a Chicago közelében lévő Fermi Nemzeti Részecskegyorsító Laboratóriumot, és már akkor legendának számított a területén. Ő nevezte el isteni részecskének azt a szubatomi egységet, a Higgs-bozont, amelynek létezését hosszú ideje elméletek alapozták meg, de kísérleti úton csak később sikerült bizonyítani, hogy valóban létezik. Ugyanakkor állítólag a tudósnak eredetileg nem állt szándékában ezt a megnevezést adni: a Business Insider cikke szerint eredetileg egész más megjelölést alkalmazott rá. 1993-ban egy megjelenésre váró (a részecskefizika történelméről szóló) könyvében „istenverte részecskének” (Goddamn Particle) akarta nevezni a Higgs-bozont, mert senki sem találja. A kiadója azonban úgy gondolta, hogy több példány lenne eladható az „isteni részecske” (The God Particle) elnevezéssel. Így lett aztán a könyv címe: „Az isteni részecske: Ha az univerzum a válasz, akkor mi a kérdés?” (The God Particle: If The Universe Is The Answer, What Is The Question?)

Lederman több más szakmai elismerés után 1988-ban nyerte el a fizikai Nobel-díjat.

Idahóban, idősek otthonában érte a halál.