Előválasztási informatikai botrány: kellemetlen lesz az ellenzéknek, ha nyomoznak

Kínos lehet a baloldali politikai haszonszerzésre törekvőknek, ha a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) úgy dönt, büntetőeljárást kell indítani az ellenzéki előválasztási informatikai botrány kapcsán. A külső támadás ugyanis jól megkülönböztethető az amatőr módon összetákolt netes szavazó rendszer lefagyásától.

Hamarosan eldől, hogy mi lesz a sorsa Tényi István feljelentésének, amit a baloldali előválasztási informatikai botrány miatt tett. Szombaton a Magyar Nemzet megírta, hogy a Fővárosi Főügyészség a Nemzeti Nyomozó Irodát (NNI) jelölte ki arra, hogy vizsgálja meg Tényi István feljelentését, amit a baloldali előválasztás informatikai botránya miatt tett.

Tényi feljelentésében baloldali portálok cikkeivel érvel, amelyekben már néhány órával az előválasztási rendszer csődje után külső támadásról kezdtek ömleni a hírek a baloldali sajtóban, és ezt vizionálták a baloldal vezető politikusai is.

Elsőként Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje, aki a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a leállás után Miskolcról Budapestre utazott, hogy személyesen tudja meg, mi is történt.

„Mint kiderült, egy nagyon durva technikai támadást intéztek az előválasztás informatikai háttere ellen”

– fogalmazott a közösségi oldalán. Karácsony Gergely és Szabó Tímea hasonló kijelentéseket tett. Sőt volt olyan baloldali politikai erő, ami egyenesen kínai hackerbeavatkozást vizionált. A internetes választási rendszer összeomlása utáni órákban az Országos Előválasztási Bizottság azt írta, hogy technikai elemzést végeztek és teljesen világossá vált, hogy a „ma reggel 6 óra és délelőtt 10 között a változást akaró választók tömegei mellett másvalakik is érdeklődtek az előválasztás iránt: jelenleg ismeretlen eredetű tömeges terhelés érte az előválasztás háttérrendszerét”. A testület közleménye szerint

„nem sima túlterhelés vagy jól ismert támadási formák, hanem egy összetettebb, több lépcsőből álló visszaélés történhet.”

A lap munkatársai informatikai szakemberekkel beszélgetve a következőt közölték a politikai haszonszerzésre törekvő baloldali megmondó embereknek: az NNI-ben kiváló informatikai szakemberek dolgoznak a kiberbűnözés elleni egységnél, akiknek a munkáját a titkosszolgálat – a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kíbervédelmi Intézete (NKI) – is segíti.

A professzionális, etikus hackerekkel is együttműködő specialisták rövid időn belül meg tudják állapítani az ellenzéki előválasztási informatikai rendszer összeomlásának az okát. A külső, túlterheléses támadás ugyanis jól megkülönböztethető attól, amikor az amatőr módon összetákolt rendszer a használat felfutásától lefagy.

Mi is az a túlterheléses támadás? Az Invitech nevű szakcég megfogalmazása szerint az elosztott szolgáltatás megtagadás, angol betűszóval DDoS (Distributed Denial of Service) célja online szolgáltatások megbénítása, mégpedig a hálózati eszközök, a hálózatra kötött szerverek, munkaállomások túlterhelése révén. A támadás nem egyetlen központi forrásból, hanem egyidőben számos számítógépről indul ki, amelyek koordinált akció keretében a normális, hétköznapi forgalom sokszorosával árasztják el a kiszemelt rendszert. A támadás lelassíthatja, vagy akár teljesen elérhetetlenné teheti az adott szolgáltatást, ami üzleti kárt és presztizsveszteséget is okoz.

A NKI hetente közli az általuk kezelt internetes incidensekre vonatkozó statisztikát. Ezekből derül ki, hogy

az incidensek átlag 10 százaléka DDsO, azaz túlterheléses kibertámadás. Az ellenzéki előválasztási informatikai botrányról egyébkét csak a sajtóból értesültek.

Egyetlen érintett sem vette a fáradtságot, hogy bejelentést tegyen az állítólagos túlterheléses támadásról.

Még az is lehet, hogy valóban csak politikai haszonszerzésből kevertek volna botrányt az ügyből, ám a külső támadást alátámasztani bizonyítékokkal nem tudják. Ebben az esetben kínos lehet majd számukra, ha az NNI valóban nyomozást indít információs rendszer vagy adat megsértése bűntett gyanújával ismeretlen tettes ellen.