Európában mértek óriási csapást az Iszlám Államra

Hónapokig tartó nyomozás eredményéről számoltak be hétfőn az Europol hágai székhelyén tartott nemzetközi sajtótájékoztatón az európai tagállamok rendőri egységeit és igazságügyi rendszereit koordináló hatóságok – adta hírül a V4NA hírügynökség.

A belga Legfőbb Ügyészség irányításával az Europol és az Eurojust szakemberei kidolgoztak egy tervet, amelynek végrehajtásával

Az elmúlt években lefolytatott nyomozások rámutattak, hogy a Belgiumban szervezetten végrehajtott, vagy magányosan elkövetett terrorcselekmények mindegyikében szerepet játszott az Amaq.

− hangsúlyozta az ügyről szóló beszámolójában Catherine De Bolle, az Europol elnöke, aki azt is hozzátette: az uniós szervek és a tagállamok igazságügyi hatóságai hisznek az alapvető emberi jogokban és a szólásszabadságban, ezért az Amaq elhallgattatását célzó akció szervezése előtt az EU jogi koordinációs hatósága, az Eurojust készítette elő a korlátozás jogszabályi környezetét.

Representatives from @federalepolitie, @policefederale, @guardiacivil, @Europol and @Eurojust will explain the actions they took to disrupt the online activities of a jihadist terrorist organisation. Press conference starts in an hour, follow it here 👉 https://t.co/E2ohJQricF pic.twitter.com/xXO4jYBMvJ

— Europol (@Europol) November 25, 2019