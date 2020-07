Gazdag turistaként próbálnak Olaszországba jutni a migránsok

A máltai egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a hétfőn érkezett 94 migránsból 85-ön végeztek koronavírus-tesztet, ezek közül 65 lett pozitív – írja a V4NA hírügynökség. A tengeri migránsok Eritreából, Szudánból és Marokkóból származnak. A Covid-fertőzötteket a Hal Far Elsődleges Befogadóközpontban helyezték el, amelyet a járvány csúcspontján alakítottak át 150 ember befogadására alkalmas intézménnyé, számolt be a Times of Malta online kiadása.

65 out of 85 migrants rescued in the Mediterranean by the Maltese coastguard have tested positive for coronavirus. They’re thought to be from Eritrea, Morocco and Sudan, been at sea for 30 hours and rescued when their vessel started taking on waterhttps://t.co/PGvDxYboHs

— Alfons López Tena (@alfonslopeztena) July 29, 2020