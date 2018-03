Magyarország felzárkózhat az unió gazdagabb országaihoz

A Fidesz-KDNP nyolcéves kormányzásának legnagyobb eredménye, hogy ma Magyarországon 740 ezer emberrel többen dolgoznak mint 2010-ben - jelentette ki Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön egy budapesti lakossági fórumon.

Ez teszi lehetővé a gazdasági növekedést és a jóléti intézkedéseket, továbbá a társadalmi haszna is felbecsülhetetlen, hiszen olyan emberek is kénytelenek voltak munkát vállalni, akik akár évtizedekig nem dolgoztak – mondta a kormánypárti politikus.

Hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP-kormánynak „világos, egyértelmű teljesítménye van”, és az általa folytatott gazdaságpolitika hosszú távon is lehetőséget ad arra, hogy Magyarország felzárkózzon az Európai Unió gazdagabb, jobb életszínvonallal rendelkező országaihoz.

Az eredmények között említette, a költségvetés egyensúlyban van, így nincs szükség megszorításokra.

A családpolitikáról Gulyás Gergely kiemelte: Magyarország az Európai Unióban a saját nemzeti össztermékéből a legtöbbet, több mint öt százalékot költ családpolitikára. Ennek köszönhetően javult a még mindig nagyon rossz demográfiai helyzet – fűzte hozzá.

Kitért arra is, hogy a kettős állampolgárságról szóló 2004-es népszavazás jelentette „borzalom” után mára több mint egymillió új magyar állampolgár van, aki az állampolgárságon keresztül közjogilag is kapcsolódóik az anyaországához. Ez is olyan előrelépés, amely soha nem történt volna meg, ha nem a Fidesz-KDNP került volna kormányra – közölte.

A legszegényebbek megsegítéséről szólva Gulyás Gergely arról beszélt, hogy 88 százalékkal emelkedett az elmúlt nyolc évben a minimálbér, továbbá nőtt a garantált bérminimum.

Gulyás Gergely szólt arról is, hogy a „hódmezővásárhelyi vereségnek” megvolt az a pozitívuma, hogy mindenki felvetette magának, mit veszíthet, mi a választás tétje, miért kell az április 8-ai választáson a lehető legnagyobb arányban a kormánypártokra szavazni.

Azt látni, hogy „ma még politikai ellenfeleink sem állítják azt, hogyha mi nem tudunk kormányt alakítani, akkor ők tudnának”. Az ő egyértelmű céljuk a rombolás, annak a helyzetnek a megakadályozása, hogy Magyarországon konszolidált politikai viszonyok maradjanak, és (…) azok, akik (…) kézzelfogható és mérhető eredményeket értek el az elmúlt nyolc évben, ne maradjanak kormányon„ – mondta az ellenzékről. Hozzátette: az ellenzéket a személyes gyűlölet, a hatalomtól való távollét elviselésének nehézsége oda vezeti, hogy a káoszt is kívánatosabbnak tartják.

Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője azt mondta: a Fidesz-KDNP szövetség az a politikai közösség, amelynek elsődleges a munka, a család és a nemzet.

Nem túlzás azt állítani, hogy Trianon óta a magyar nemzet nem volt ennyire egységes, és nem voltunk sosem ennyire közel ahhoz, hogy a magyar emberek végre úgy éljenek, ahogy szeretnének – jelentette ki.

