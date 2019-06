Hatalmas az érdeklődés a családtámogatási akcióterv iránt

Hatalmas érdeklődés mutatkozik a nagycsaládosok körében a július elsejével életbe lépő családtámogatási elemek iránt, a várakozásról Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke számolt be.

A Magyar Hírlap szerdai számában megjelent cikk szerint a szervezet vezetője közölte: minden, a napokban életbe lépő elem iránt egyaránt óriási az érdeklődés a NOE tizenkétezer családot számláló közösségében.

Július elsejétől lehet majd igénybe venni a hétpontos családvédelmi akciótervből a babaváró támogatást, a családi otthonteremtési kedvezményhez (csok) kapcsolódó kedvezményes hitelt a használt ingatlanok vásárlásához, a jelzáloghitelek egy részének elengedését, valamint a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását.

Az utóbbiról szólva Kardosné Gyurkó Katalin elárulta: a NOE már tavasszal rendezett egy kétnapos hétvégét annak érdekében, hogy a családok lehetőséget kapjanak a két és félmillió forintos támogatás részleteinek megismerésére. A rendezvény, amelyen tizenhárom autómárka családi autóját lehetett kipróbálni, több mint tízezer látogatót fogadott, így az érdeklődésre való tekintettel október folyamán ismét megrendezhetik az eseményt.

A NOE honlapjára fölkerült egy, kifejezetten az autóvásárlással kapcsolatos ügyintézést segítő menüpont.

Itt számos segítő kérdés és információ mellett már most, a kedvezmény életbe lépése előtt néhány nappal helyet kapott az a formanyomtatvány is, amelyet a támogatás igénybe vétele során a családoknak be kell nyújtaniuk az államkincstárhoz.

A jelzáloghitel elengedésére vonatkozó támogatások, mint Kardosné Gyurkó Katalin mondta, elsősorban a fiatalabb, de már több gyermeket nevelő családokat érdeklik. A maximum tízmillió forintos babaváró támogatás szintén komoly érdeklődésre tart számot a szervezet körében – olvasható a Magyar Hírlapban.