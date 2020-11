Hol szerezte a bécsi terrorista az AK–47-est?

A Kalasnyikov alapverzióját nagy számban használta az ISIS, de a délszláv háborúban harcoló felek is.

Mondhatni tűt keresnek a szénakazalban az osztrák hatóságok, amikor meg akarják állapítani, hogy a húszéves radikális ISIS-szimpatizáns, Kujtim Fejzulai honnan jutott a bécsi belvárosban elkövetett vérengzéshez használt AK–47-es gépkarabélyhoz. Az észak-macedóniai albán szülők Bécsben született fia saját Instagram-oldalán nagy valószínűséggel éppen a gyilkos AK–47-es sorozatlövővel pózol. A Kalasnyikov alaptípusát több száz millió példányban gyártották a szocialista országok egy részében, a Szovjetunió mellett a volt Jugoszláviában, Bulgáriában, Romániában és Csehszlovákiában. A továbbfejlesztett változatokat ugyancsak többmilliós darabszámban mások mellett Lengyelországban és Magyarországon, a kínaiak pedig az összes változatot gyártották és gyártják ma is – írja a Magyar Nemzet.

Az AK–47-es volt az Iszlám Állam (ISIS) terrorszervezet legelterjedtebb kézifegyvere. A gépkarabélyok zömét a szír kormányerőktől zsákmányolták, illetve a kormányellenes felkelőktől kapták. Ezek az AK-k kínai, orosz, illetve amerikai támogatásként jutottak el egyenesen Bagdadba vagy a szír ellenzéki erőkhöz bolgár, lengyel, román, illetve esetenként szlovákiai közvetítéssel. Az ISIS szétverése után nagy mennyiségű kézifegyvert hagytak a harcmezőkön az elmenekülő vagy éppen fogságba eső terroristák. A fegyvereket vizsgálva állapította meg 2017-ben a Conflict Arnament Research nemzetközi szervezet, hogy eredetileg honnan is származnak. Az elemzés szerint 112 darab magyar gyártmányú AK–63 F is volt közöttük, ami miatt a magyar ellenzék háborgott is, ám a szakértők akkor hamar lehűtötték a szakmailag felkészületlen ellenzéki képviselőket.

Az AK–47-es (a továbbfejlesztett hazai verziókkal együtt) rendszeresített kézifegyver volt a Jugoszláv Néphadseregben, így a ’90-es években dúló délszláv háború egyik fő fegyvere volt, mindegyik fél használta. Nagy mennyiségben van ma is az utódállamokban, melyek közül Bosznia-Hercegovina különösen fontos ebből a szempontból. A muzulmán Boszniában ugyanis becslések szerint több ezer ISIS-terrorista talált menedéket, köztük még olyan mudzsahedinek is, akik a szovjetek ellen kezdtek harcolni Afganisztánban, majd megjárták az al-Kaidát, és legutóbb az ISIS-t. Hogy pontosan mennyi kézifegyverük van, azt nem lehet tudni, az általuk felügyelt hegyvidéki helyekre ugyanis senki nem mer felmenni.

A posztszocialista országok fegyveres erői még napjainkban is használják a Kalasnyikovot. (A magyar átfegyverzés éppen a közelmúltban kezdődött meg modern, hazai gyártású kézifegyverekre – a szerző.) Korábban a feleslegessé vált magyar AK-k egy része hadisegélyként Irakba, Szíriába került ellenőrzött körülmények között. Más részüket hatástalanították, hogy kellékfegyverként gyűjtőknek adják el. Szlovákiában botrányt okozott néhány éve, hogy több tízezer hatástalanított kézifegyvert, köztük nagy mennyiségben Kalasnyikovokat alakítottak vissza illegálisan éles fegyverré, és ezek a fegyverek bűnözőkhöz kerültek.

A fentiek tükrében Kujtim Fejzulai az ISIS-től éppúgy kaphatta az AK–47-esét, ahogy beszerezhette azt szervezett, akár éppen albán bűnözői köröktől Nyugat-Európában. A szlovák hatóságok tagadják, hogy a gyilkos fegyver szlovák eredetű. Azt azonban már júliusban jelezték az osztrák hatóságoknak, hogy Fejzuali egy társával együtt karabélylőszert próbált vásárolni, ám fegyverviselési engedély hiányában nem adtak el nekik. Amennyiben ISIS-eredetű a terrorista fegyvere, azt a balkáni útvonalon csempészhették Bécsbe, azon az útvonalon, amelyet a drogcsempészek járattak be, illetve az embercsempészek használnak ma is. Az osztrák nyomozás minden bizonnyal erre is kiterjed.