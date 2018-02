Humanoid robotot tesztelnek a müncheni repülőtéren

Egy humanoid, mesterséges intelligenciával rendelkező robotot tesztelnek a müncheni Franz Josef Strauss repülőtéren, a robot az utasok útba igazításában nyújt majd segítséget – közölte csütörtökön a repülőtér üzemeltetője a honlapján.

A tájékoztatás szerint a Josie Pepper névre keresztelt robot a 2-es és a szatellit terminált összekötő transzfer bejáratánál dolgozik a következő hetekben, és az utasoknak a menetrenden és utazással kapcsolatos információkon kívül az éttermekről és az üzletekről is tud majd felvilágosítást adni. Az adatokat Josie egy felhőben tárolt adatbázisból kérdezi le, és a hangos információ is felhőben képződik. Mivel azonban mesterséges intelligenciáról van szó, így tanulni is képes, és minden egyes kérdésre egyéni választ fog adni.

A tesztidőszak első felében a repülőtér üzemeltetője azt vizsgálja, hogy az utasok hogyan fogadják a kereken guruló, de az emberihez hasonló arccal és kézzel rendelkező robotot.