Írdalá.hu: az utolsó pillanatig küzdenek majd az aláírásokért

Az új esztendő kezdetével újult erővel lát munkához a Gerilla.hu csapata, hogy minél előbb, de legkésőbb február 7-ig a hetedik európai uniós országban is begyűjtsék a kellő számú aláírást. Ha ez sikerül, akkor a törvényes határidőig érvényes és eredményes lesz az őshonos nemzeti kisebbségek közvetlen uniós támogatását célul kitűző székely petíció.

Öt hetünk van vissza, ez alatt kell begyűjtenünk egy újabb európai uniós országban a kellő számú aláírást ahhoz, hogy a székely petíció sikeres legyen – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Pesty László kampányfőnök. A szakember jelezte: Portugáliától Csehországig, Észtországtól Luxemburgig több országot céloznak meg, és szeretnék legalább két államban teljesíteni a célt. Ezt nemcsak a székelyekért, de a többi, körülbelül 25 európai kisebbségért is el akarják érni.

A tét az, hogy ha 2019 májusában indult kezdeményezés sikeres lesz, akkor a tagállamok őshonos nemzeti kisebbségei alanyi jogon pályázhatnak európai uniós támogatásokra.

A szakember emlékeztetett arra, hogy a Gerilla.hu csapata tavaly február elején vette át a székely petíció kampányának irányítását, és ekkor még mindössze ötvenezer aláírás volt meg a kívánt egymillióból. – Egy rövid helyzetértékelés után elkezdtünk tervezni, stratégiát alkottunk, és felületeket hoztunk létre, majd három hónapos előkészítés után egy intenzív háromhetes kampánnyal begyűjtöttünk több mint egymillió online aláírást. Május 7-ig a szükséges hét országból Magyarországot, Romániát és Szlovákiát tudtuk kipipálni – hangsúlyozta. A szakember elmondta, hogy 2020 nyara újra a stratégiai tervezéssel és a felületek előkészítésével telt, de akkor már az európai színtéren, hiszen négy ország még hiányzott. – Szeptembertől sokkal keményebb munkát végeztünk, több emberrel, több pénzt ráfordítva, vért izzadva kampányoltunk, és november 7-ig újabb két államban – Horvátországban és Litvániában – begyűjtöttük a kellő számú aláírást.

Ezután egy nappal karácsony előtt meglett Svédország is, az ottani kampány érdekessége az volt,

hogy politikai szervezetek segítsége nélkül, influencerek bevonásával dolgoztunk. Tettük ezt úgy, hogy leginkább csak az Instagramon voltunk jelen, mégis sikerült elérni a célt, ezzel az is bebizonyosodott, hogy a Facebook és a YouTube nem mindenható – emelte ki a kampányfőnök.

Pesty László az eddig elvégzett munkáról kifejtette: több mint száz interjút készítettek, nyolc önálló nagy weboldalt hoztak létre, 34 kisebb társadalmi célú kampányt futtattak le, és 22 európai nyelven kommunikáltak.

Emellett tizenkét – többek között orosz – közösségi média felületet létesítettek, és működtetnek azóta is aktívan. Emellett tavaly hatszáz posztot tettek közzé, és több mint egymillió lájkot zsebeltek be, és csak a közösségimédia-felületeken keresztül kétmilliónál is több egyedi látogatót értek el. – A Gerilla networkbe, amely a Gerilla.hu egész kontinensre kiterjedő aktivistahálózata, több mint 540 ezer európai állampolgár kapcsolódott be, ami hihetetlen erőt jelent – fogalmazott. A szakember hozzáfűzte: ennek is köszönhető, hogy be tudták gyűjteni a szükséges egymillió aláírást, amely az eddigi 74 uniós polgári kezdeményezésből összesen hatszor sikerült. Most a cél az, hogy az utolsó ország kipipálásával feltegyék az i-re a pontot.