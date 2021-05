Iskolai lövöldözés Kazanyban, legalább hat diák és egy tanár meghalt

Fegyveres támadás történt kedden az oroszországi Kazany egy iskolájában, az előzetes adatok szerint a támadásnak legalább hét halálos áldozata van, további legalább tíz ember megsebesült – jelentette a TASZSZ orosz hírügynökség mentőszolgálati forrásra hivatkozva.

„Az előzetes adatok szerint a lövöldözés következtében egy tanár és hat diák életét vesztette” – közölte a forrás.

A TASZSZ-nak a bűnüldöző szervek egy forrása elmondta: két férfi nyitott tüzet a diákokra a Volga menti nagyváros 175-ös számú iskolájában – írja az Origo.

Egy Twitteren közzétett felvételen látható, ahogy két diák a második emeleti ablakon kiugorva menekül az épületből.

Az oldal úgy tudja, hogy a rendőrök egy 17 éves támadót letartóztattak. Egy a Twiterren közzétett felvételen látható is, ahogy a rendőrök letartóztatnak egy embert.

#BREAKING : In #Kazan two unidentified people opened fire on school killing nine people and injuring ten others. One of the shooter has already been detained while the security forces has blocked the second shooter on the fourth floor of the school, and the arrest is underway. pic.twitter.com/fFTJX1kUP9

