Iskolakezdésre „családbarát ország” zászlók kerültek a hidakra

A kormányzat és a főváros közös, egy hónapig tartó akciója a családok éve szeptemberi programjait kíséri.

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért felelős államtitkára keddi budapesti sajtótájékoztatóján azt közölte, hét hídon csaknem ötszáz zászlót helyeztek ki hétfőn, ezekkel azt akarják üzenni, hogy a kormány támogatja a családalapítást, a gyermekvállalást, a gyermeknevelést, és arra hívják fel a figyelmet, hogy „családban élni jó”.

Emlékeztetett arra, hogy idén, a családok évében minden eddiginél több támogatás jut a családoknak, és számos kormányzati, civil, önkormányzati és egyházi program is zajlik.

Az államtitkár szerint ahogy a hidak is az átkelést segítik, úgy a kormányzati támogatások is a fiatalok átlépését kívánják könnyebbé tenni a családi életbe.

