Jeleskedett a kereszténygyalázásban Békés Gáspár

Békés Gáspár munkaviszonyát megszüntette a főpolgármester, miután több helyütt az eltávolítását követelték.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Méltatlanná vált a köz szolgálatára Békés Gáspár, aki a keresztség, azaz a hívő ember első és legfontosabb szentségének megszüntetését szorgalmazta. Az ateista aktivista ámokfutása itt még nem ért véget: Karácsony Gergely embere a Gellért-hegyi keresztet is megpróbálta meggyalázni. Békés Gáspár egyre nagyobb méreteket öltő keresztényellenes megnyilvánulásairól Tomka Ferenc atyát kérdezte a Magyar Nemzet.

„A keresztény ember abban hisz, hogy az imái személyes kapcsolatba kerülnek Istennel, a szentségek és sákramentumok pedig egyfajta mély imádságok, amelyek ha hitből történnek, akkor Isten áldása kíséri az embert, így a megkeresztelkedőt is” – kezdte Békés Gáspár ateista aktivistának a keresztség betiltását szorgalmazó kijelentéseire reagálva Tomka Ferenc. A katolikus lelkipásztor a keresztség jelentőségét hangsúlyozva kiemelte: minden vallásban van egy belépési aktus, egy ünnep. A kereszténységben ilyen a keresztelési szertartás, ami a Krisztusba és az egyházba való belépés szentsége. Bár a keresztség jele egyházanként változó, a mondanivalója minden esetben egyértelmű: hittel kérni Isten áldását, valamint azt, hogy az adott egyház tagjai közé szeretne a megkeresztelkedő tartozni.

Arra, hogy a gyermekkeresztség kapcsán sok szülő, illetve néhány kisebb egyház is eltérő nézeteket vall, az atya elmondta: az ősi állapot kétségtelenül az volt, hogy egy személyes, felnőtt döntés kellett a keresztségben való részesüléshez. Ez véglegesen a 700–900-as évek körül változott meg. Manapság a felnőttkorban való megkeresztelkedést hosszú felkészülés előzi meg, viszont a gyerekkeresztség esetében is fel kell készíteni a szülőket, hiszen ők azok – hangsúlyozta –, akik ígéretet tesznek a megkeresztelkedő nevében, felelősséget vállalva ezáltal a csecsemő hitbeli neveltetéséért is. A katolikus egyház tanítása szerint tehát a gyermeket akkor szabad megkeresztelni, ha a családja biztosítja számára a hitbeli neveltetést – magyarázta az egyetemi oktatóként is tevékenykedő lelkipásztor, hangsúlyozva, hogy ez a nevelés határozza meg a gyermek jövőjét, mivel az elsődleges szocializáció során a gyermek átveszi szülei világnézeti és erkölcsi magatartását is. Ez az egyik magyarázata annak, amiért megengedetté vált a gyermekkeresztség – jegyezte meg.

A lap kérdésére, az egyre erősödő keresztényellenes megnyilvánulásokra reagálva Tomka Ferenc kijelentette: a liberális irányba forduló Európa – amellett, hogy fél is – sokkal több tiszteletet mutat a mohamedánizmus, mint a kereszténység iránt.

„Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadója méltatlanná vált a köz szolgálatára” – erről már Láng Zsolt beszélt a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője szerint a környezetvédelmi tanácsadó állítása minden keresztény hitét élő családot és szülőt megbánt, kijelentései pedig a hagyományokra és a keresztény életmódra nézve is egyaránt sértő. A kormánypárti politikus rámutatott: azok, akik magukat liberálisnak, elfogadónak titulálják, és folyamatosan e mögé az álca mögé bújnak, a leginkább kirekesztőek, és megbélyegzőek, sőt kezdenek a többséggel szemben egy teljesen intoleráns magatartást felvenni, és egyre agresszívabban támadnak mindenki mást, aki nem úgy gondolkodik, mint ők, vagy nem olyan hite van, mint nekik.

A kereszténygyalázó aktivistáról időközben kiderült: nemrégiben az egyik legfontosabb fővárosi keresztény jelképet is megpróbálta meggyalázni. A Vasarnap.hu birtokába került egy olyan hangfelvétel, amelyen Békés azzal dicsekedett, hogy tavaly decemberben Waldmann Tamással, a Magyar Ateista Társaság elnökével szivárványszínűre akarták festeni a Gellért-hegyi keresztet. Botrányos megnyilvánulásai után a köztisztviselőtől a Karácsony Gergely vezette Főpolgármesteri Hivatal is elhatárolódott, a Telex információi szerint a munkaviszonyát is megszüntették.