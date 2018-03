Juhász Péter belebukott a nőverésbe

Visszalépett a felesége bántalmazásával vádolt Juhász Péter, az Együtt elnöke az egyéni képviselőjelöltségtől, a párt listáját ugyanakkor továbbra is vezeti - ezt a baloldali politikus Facebook-oldalán jelentette be szombaton.

Ezt ne hagyja ki! Novák Előd is kiakadt a Jobbik őszödi beszédén

Juhász Péter, aki Budapest 1. választókerületében indult volna a képviselői helyért, lépését azzal indokolta, így kíván példát mutatni az ellenzéknek az együttműködésre, amely nélkül szerinte nincs ellenzéki győzelem.

Az Együtt elnöke belebukott a nőverésbe – közölte Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója Juhász Péter visszalépésének hírére reagálva. A nők elleni erőszak teljességgel elfogadhatatlan, ilyen embernek nincs helye a közéletben, senki nem verhet és senki nem alázhat meg nőket büntetlenül: Juhász után a Jobbik alelnökének, Janiczak Dávidnak is azonnal távoznia kell a közéletből – írta Hidvéghi Balázs.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A borsonline.hu február elején hozta nyilvánosságra, hogy egy bírósági peranyag szerint Juhász Péter nemcsak bántalmazta, de be is nyugtatózta és napokra egy lakásba zárta volt élettársát. Ezután a kormánypártok egy petíció aláírására kérték azokat, akik szerint a politikus alkalmatlan a közéletre. Majd március közepén személyi szabadság megsértésének gyanújával a rendőrség is nyomozást indított az Együtt elnöke ellen.