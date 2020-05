Karácsony-csomag: a budapestiek nem fognak tapsolni örömükben

A tömegközlekedés átalakítása, sebességkorlátozások, rakpartlezárások, utcák elzárása az autós forgalom elől, a kerékpársávok bővítése, maszkviselés kiterjesztése, tömeges tesztelés elkezdése és a megbukott svéd modell bevezetése – ezek a fő pillérei a Karácsony Gergely által Budapest újranyitásáért kidolgozott 7+1 pontból álló csomagnak.

Budapest Restart címmel 7+1 pontos Karácsony-csomagot dolgozott ki a főpolgármester- írja a Magyar Nemzet. Karácsony Gergely újragondolta a koronavírus-járvány végett bevezetett korlátozó intézkedéseket, és javaslatait megtette a kormánynak. A munkaanyagban leszögezi: a kommunikáció nem keltheti azt a hamis illúziót, mintha túl lennénk a járványon. Az út, ami előttünk áll még, alighanem hosszú lesz. Tehát a főpolgármester is elismeri, hogy nincs vége a járványnak, miközben korábbi nyilatkozatában elmondta: a kormány nem büntetheti „bezárással” a budapestieket. A főpolgármester feloldaná az üzletek és vendéglátó egységek korlátozását, és új szabályozást hozna létre a közösségi, kulturális és sportrendezvények szervezésében.

„Ezek egy része önálló kormányzati hatáskör, másik része a fővárosi városvezetés döntési jogkörébe tartozik, ám mindegyik igényli a kormány és az önkormányzatok újrafogalmazott viszonyát a járvány elleni védekezés második szakaszában” – írják a tanulmányban, amely tartalmazza a tömeges tesztelés adatainak nyilvánosságára hozatalát.

A főváros vezetése régóta követeli, hogy kezdődjön el a legnagyobb rizikófaktorú csoportok, így az ország összes idősotthonának, a kórházi és egészségügyi dolgozóknak, a szociális ellátásban dolgozóknak és a hajléktalanoknak a tesztelése. A jelenlegi tudásunk szerint a fertőzés Budapesten – de jó eséllyel igaz ez az ország egész területére – elsősorban kórházban és kórházból terjed – állítja a tanulmány, miközben már korábban bebizonyosodott, hogy a fertőzések gócpontjai az idősotthonokban alakultak ki.

A program utalt arra, hogy a bukott svéd modell egyes elemeit érdemes lenne átvezetni Budapestre. „Tart a szakmai vita a svéd modell egészének megítéléséről, ám annak részét képező intézkedés magyarországi bevezetésének lehetőségét érdemes megfontolnia a kormánynak” – állítja a tanulmány. Ez azért is érdekes, mert maga a svéd kormány vallotta be, hogy ennyi halottra nem számítottak, a nyájimmunitás programjuk nem vált be. A liberális svéd kormány intézkedései mellett mintegy négyezer ember hunyt el, közel tízszer annyian, mint a hasonló népességű Magyarországon.

Továbbá a munkaanyag kitér arra, hogy az autós közlekedést vissza kell szorítani, a tömegközlekedés átszervezésre szorul.

„A kormánynak érdemben vizsgálnia szükséges a rugalmas munkaidő bevezetésének/előírásának lehetőségét, hogy a munkavállalóknak ne egy időben, hanem időben is elnyújtva kelljen használniuk a közösségi közlekedést. Időszakosan meg kell nyitni a gyalogosok és a biciklisták előtt új zónákat. Ez utóbbi Budapesten a rakpartok hétvégi autómentesítésével történhet, illetve a főváros több pontjára érdemes kiterjeszteni a VI. és VII. kerület által elkezdett átmeneti forgalomcsökkentett zónák kialakítását. A vendéglátóhelyek, kiskereskedelmi egységek újranyitásának szabályait a biztonságos távolságtartás követelményeihez kell igazítani. Ennek fontos feltétele, hogy a vendégek kiszolgálása ne, vagy ne csak zárt térben történhessen, hanem lehetőség legyen teraszok, szabadtéri helyek nyitására. A városvezetés megvizsgálja, hogy a nyárra átmenetileg kisebb útszakaszok lezárhatóak-e úgy, hogy ott az utcában működő vendéglátóhelyek – a kellő távolság megtartása mellett – asztalokat helyezhessenek el – részletezi a fővárosi közlekedés átszervezésére vonatkozó terveit a program.

Az arc eltakarására is javaslatot tett a főváros, eddig a tömegközlekedési eszközökön és a boltokban kötelező a maszkviselés, az új tervek szerint a vendéglátóhelyek újranyitásának feltétele a személyzet kötelező maszkviselése. A játszóterek újranyitása esetén pedig a felnőttek számára érdemes előírni az arc eltakarását.

A tömegközlekedés újraszervezéséről azt írták, az adatok arra utalnak, hogy az autóhasználat növekedésével is kalkulálni kell, ez azonban Budapest számára járhatatlan út. Az európai nagyvárosokban a biciklis közlekedés iránti igények növekedését mutatják a számok, a Karácsony-csomag szerint ezt támasztják alá immár a budapesti adatok, igaz egyetlen egy konkrét számot, szakmai elemzést sem mellékel a főpolgármester állításai alátámasztására. A hétköznapi tapasztalatok is azt mutatják, hogy munkanapokon alig-alig használják a kerékpárosok a Nagykörút, Üllői út és más nagy forgalmú közutak számukra elkerített sávjait.

„A járvány következtében átalakulnak a gyalogos közlekedés szokásai is, egyre többen vannak, akik a távolabbi utazások helyett inkább a gyalogos távolságban lévő kereskedelmi egységeket részesítik előnyben. A főváros, még a járvány előtt előkészített forgalomcsillapítási terveivel összhangban növelni szükséges a biciklis és gyalogos közlekedés lehetőségeit a városban. Ezt szolgálják az újonnan létrehozott biciklis sávok is városszerte” – írja Karácsony, ami alapján feltételezhető, hogy az általa korábban ideiglenesnek nevezett biciklis sávok végleg megmaradhatnak, csökkentve az utak átbocsátó képességét, növelve a gazdaság felpörgésével a dugókat és a szmogot. A főpolgármester szerint az új Budapest-politikának, egy Budapest New Deal programnak a megalkotását a válságkezelő gazdaságélénkítéskor kell elkezdeni.

Karácsony szerint összesen akár több száz milliárd forinttal is csökkenhetnek a bevételek az előttünk álló években, mert állítása szerint az állam az iparűzési adó elvételével elvonja a fővárosi forrásokat. Ide tartozik, hogy a főpolgármester a közelmúltban növelte meg a fővárosi adóiroda létszámát, ami újabb pénzügyi megszorítások, sarc kivetését jelentheti a polgárokra és a vállalkozásokra.