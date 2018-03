Karácsony pártfogásával épült a mecset

Az emberek félnek, de hiába tiltakoztak.

Karácsony Gergely polgármester beleegyezésével, de a budapesti XIV. kerületben élők megkérdezése nélkül hozott létre mecsetet a Magyar Iszlám Közösség egy családi házban tavaly. A zuglóiak hiába kezdtek aláírásgyűjtésbe és hiába tiltakoztak, a kerületvezető nem hallgatta meg őket. Bár a Magyar Iszlám Közösség elnöke akkor azt állította, nem adnak helyet szélsőséges eszmék terjesztésének, néhány napja mégis pozitívan mutatták be a saría-törvénykezést. A hazai iszlamisták csütörtöki, cinikus hangvételű közleményükben a holokauszt félremagyarázásával igyekeznek beállítani magukról azt, hogy Magyarországon ők a gyűlöletkeltés célpontjai – hívta fel a figyelmet az esetre a pestisracok.hu.

Az iszlám jelképe, egy arany félhold díszíti a Magyar Iszlám Közösség mecsetének kapuját Zuglóban. A Karácsony Gergely által vezetett kerületbe a közösség egy évvel ezelőtt költözött be, mégpedig egy családi házat vásároltak itt maguknak, amelyet gyors felújítás után használatba is vettek – írja az Echo TV tudósítására hivatkozva a hírportál. Bár a Magyar Iszlám Közösség vezetője korábban azt nyilatkozta, hogy a központban nem lesz megengedett a politizálás és a szélsőséges eszmék terjesztése, nemrégiben a zuglói mecsetben a saríát, az iszlám törvénykezést népszerűsítő rendezvénysorozatba kezdtek.

Gépfegyverrel pózoló imám, tehetetlenkedő polgármester

A nyugati világban a saría-törvénykezésre mindenhol a szélsőséges iszlám alapjaként tekintenek, amelynek része a dzsihád is. Szaúd-Arábiában a saría nevében embereket végeznek ki, az Iszlám Állam a saríára hivatkozva gyerekeket feszített keresztre és nőket gyilkolt meg. Kovács Miklós Ahmeddel az Echo TV szeretett volna interjút készíteni, de a Magyar Iszlám Közösség imámja nem fogadta el a felkérést. Kovács megszólalása pedig fontos lenne, hiszen ő az egyik szószólója a muszlim törvénykezés terjesztésének. Az imám arra is magyarázatot adhatna, hogy nemrég miért pózolt kalasnyikovval a Facebook-profilján.

Karácsony Gergely szerint Magyarországon vallásszabadság van, de Zugló polgármestere nem csak most hivatkozik a vallásszabadságra. Egy évvel ezelőtt is ezzel magyarázkodott a helyieknek, akik között óriási felháborodást keltett a mecset létesítése. Ám hiába tiltakoztak ellene és kezdtek aláírásgyűjtésbe, Karácsony Gergely eltanácsolta őket. „Én rengeteget harcolok a zuglóiak érdekében, de polgármesterként nem tudom megtiltani azt, hogy valaki egy vallási gyülekezetet hozzon létre a törvények betartásával” – mondta az Echo TV-nek a polgármester.

A riport megállapítása szerint a mecset létrehozását a kerületben egyébként semmi nem indokolta, hiszen Zuglóban sem él több muzulmán, mint a főváros más részein. A magyarországi muszlimok választása vélhetőleg azért esett Zuglóra, mert tudhatták, hogy ott Karácsony személyében olyan polgármesterrel kell tárgyalniuk, aki a brüsszeli megközelítés híveként, az úgynevezett kulturális sokszínűség eszméjét szem előtt tartva nem gördít akadályt a mecset létrehozásának útjába, sőt talán meggyőződéssel támogatja azt.

A zuglóiak nem számítanak Karácsony és az iszlám játszmájában

Ahogy sok tősgyökeres zuglói, úgy a Fidesz országgyűlési képviselőjének aggodalmai sem számítanak, erre utal, hogy tavaly tavasszal Szatmáry Kristóf nyílt levéllel fordult a Magyar Iszlám Közösséghez, hogy a helyiek megnyugtatása érdekében válaszoljanak azokra a kérdésekre, kétségekre, amelyek ma a legtöbb európai és keresztény emberben megfogalmazódnak.

„Meggyőződésem, ha az iszlám közösség csak a hitét akarja gyakorolni, akkor elsősorban az iszlám erőszakos, kizárólagosságra törekvő, nőket alávető és sokszor középkori oldalától kellene elhatárolódniuk nap mint nap”

– jelentette ki a képviselő. Szatmáry Kristóf tolmácsolta az ott élők aggodalmait és félelmeit is, melyekre megdöbbentő módon minősíthetetlen hangnem és személyeskedés volt a válasz a Magyar Iszlám Közösség vezetői és tagjai részéről a képviselő Facebook-oldalán.

Gyűlölködve beszél gyűlöletkeltésről és fenyegetőzik a Magyar Iszlám Közösség

Cinikus hangvételű, az MTI-hez eljuttatott közleményben reagált a zuglóiak félelmeire a Magyar Iszlám Közösség, a társaság szerint folyamatosan folyik a gyűlöletkeltés a muszlimok ellen.

„Tudjuk, hogy kampány van, de mi köze ehhez egy világvallásnak és egy bejegyzett egyháznak? Az utóbbi száz évben nem a muszlimok küldték Auschwitzba zsidó honfitársainkat, nem mi követtük el a romagyilkosságokat és nem mi követtünk el terrorcselekményeket!”

– érvelnek sajátosan az ártatlan emberek megkínzását, meggyilkolását, a fegyverekkel történő fenyegető pózolást, a keresztények kiirtását természetes dolognak tartó saría-hívők.

„A zuglói központunk mellett fideszes vezetésű kerületekben tizenegy mecset van, közöttük hazánk legnagyobb mecsete is. Kérnénk, hogy az iszlám kártyát és az uszítást fejezze be mindenki! Minden volt, mostani és a jövőben elkövetett atrocitás ellenünk a gyűlöletkeltők számlájára fog íratni, s ha kell, ez ügyben akár a nemzetközi fórumokra, bíróságokra is elmegyünk. Ma Magyarországon vallásszabadság van, kérjük ezt betartani, betartatni, s várjuk a kormány intézkedését ez ügyben és a társadalom, az egyházak és a pártok szolidaritását! Nem kívánunk részt venni a politikai sárdobálásban.”

– fenyegetőzött tovább közleményében a Magyar Iszlám Közösség.

A téma világhírű szakembere, Bill Warner, az Észak-Karolinai Állami Egyetem politikaiiszlám-szakértője, A saría törvénye nem muszlimoknak című könyv szerzője a következőképpen foglalta össze az iszlám jogrendszer lényegét:

Nincs vallásszabadság, nincs szólásszabadság, nincs szabad véleményalkotás, nincs művészi szabadság, nincs sajtószabadság, nincs egyenlőség – a nem muszlimok, azaz a kafírok, soha nem egyenlők a muzulmánokkal, a saría törvénye szerint a különböző embercsoportokat nem illeti meg egyenlő védelem.

Az igazságszolgáltatás kettős, más jogszabály vonatkozik a muszlim férfiakra és más a nőkre, illetve a nem muszlimokra.

Nincs női egyenjogúság, a nők megverhetők, csak a muszlimok viselhetnek fegyvert. Nincs demokrácia, mivel a demokrácia azt jelentené, hogy egy nem muszlim egyenlő egy muszlimmal.„

