Kelemen Hunor: otthon maradással nem lehet megbüntetni a román kormány buta döntéseit

A Krónika napilap pénteki számában közölt interjúban Kelemen Hunor arról beszélt, hogy érzékelik a választók dühét a kormány elhibázott járványellenes intézkedései miatt, de otthon maradással nem lehet megbüntetni a kormány buta döntéseit.

A Krónika a vasárnapi parlamenti választások előtt közölt hosszú interjút a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökével. Kelemen Hunor elsősorban az iskolák országosan elrendelt bezárását tartotta hibának. Kijelentette:

„nem az RMDSZ hozta ezeket a döntéseket, ezért ha kell, szavazzunk dühösen, de menjünk el szavazni”.

A Fidesz-KDNP politikusainak kampánylátogatásairól elmondta: ez a korábbi választások megszokott gyakorlata, és már természetesnek számít. Hozzátette: az RMDSZ is támogatta a 2018-as magyarországi választáson a Fidesz-KDNP jelöltjeit, a mostani már a sokadik ilyen típusú együttműködésük.

„Orbán Viktor miniszterelnök is szívesen jött volna, megvolt a nyitottság részéről, de a járványügyi helyzet nem tette lehetővé a személyes jelenlétét, ezért fogalmaztunk meg közösen levelet a magyar embereknek” – nyilatkozta.

A politikus arra is reagált, hogy a közösségi hálón sokan kifogásolták a magyar egyházi vezetők választási részvételre buzdító felhívásait, melyekre az RMDSZ logója is felkerült. Kijelentette: az egyházfők buzdítása nem újdonság, és most a kampányszabályok tették kötelezővé, hogy a logó is megjelenjen ezeken az üzeneteken.

Arra a kérdésre, hogy van-e választási programja a szövetségnek, Kelemen Hunor kijelentette: az RMDSZ nagy programja a keret, de emellett létezik a tavalyi államfőválasztási program tovább gondolt, kiegészített változata is. Azóta ugyanis nem lett több autópálya, több gazdaságfejlesztés. Ezek mellett az RMDSZ mostani kampányában közzétett járványkezelési és gazdaságélénkítési akciótervére hívta fel a figyelmet, ami középtávon meghatározná a gazdaságot és az egészségügyi rendszert.

Kelemen Hunor valószínűnek tartotta, hogy a következő parlamenti ciklusban alkotmánymódosításra kerül sor. Megjegyezte:

az RMDSZ azt szeretné, hogy szülessen egy teljesen új alkotmány, hiszen a korábbi tapasztalat azt mutatja, hogy a szövetség által szorgalmazott alkotmánymódosítás nem állta ki az alkotmányosság próbáját.

A politikus kijelentette: semmilyen alapjuk nincsen azoknak a spekulációknak, amelyek szerint az RMDSZ ugyanazokat a tárcákat: az egészségügyit, a környezetvédelmit és a kultúrát kapná, ha tagja lenne a következő kormánykoalíciónak, amelyeket már vezetett.

„Ha ma le kellene ülni tárgyalni, ezek közül első körben egyet sem kérnénk. Ha azt mondanám, hogy nem gondolkodtunk a kormányzáson, akkor nem hinné el senki, ha azt, hogy pontosan tudjuk, mit lehet megcélozni, eléggé nagyképűen hangzana. Nem tudjuk, de van elképzelésünk, hogy egy koalícióban a következő négy évben körülbelül milyen területeket tudnánk megfelelő módon, szakértelemmel és hatékonyan irányítani” – fogalmazott az RMDSZ elnöke.

A nehéz gazdasági helyzettel kapcsolatos kérdésre válaszolva kijelentette: nem ért egyet a bérlefaragásokkal, elfogadhatónak tartaná azonban, ha 2021-ben és 2022-ben befagyasztanák a béreket a közszférában. Kijelentette: az RMDSZ megőrizné és kitisztítaná az egykulcsos adót, brutálisan ellenőrizné az adóbehajtást, különös tekintettel az áfára, mert ott Romániának óriási kintlevőségei vannak. Azt is hozzátette: a közigazgatási reform keretében digitalizálásra, valamint észszerűsítésre van szükség, de tömeges elbocsátásokra nem kell sort keríteni.

Kelemen Hunor kérdésre elmondta:

az RMDSZ számára mindig az jelenti a jó választási eredményt, ha a magyarság országos arányának megfelelő politikai képviseletet sikerül biztosítani,

de ha alacsony román részvétel esetén a magyarok egy kicsivel nagyobb arányban vennének részt a választáson, akkor az arányosnál jobb eredmény is születhet.

„A magyar együttműködés megteremtésével megtettük az első lépést, most a magyar választókon a sor, hogy összefogjanak, és akkor december 6-a után megtölthetjük tartalommal az együttműködést.

Már az önkormányzati választáson is tapasztaltuk, hogy szavazáskor – a szabályok betartásával – nem betegszünk meg. Másrészt a félelem nem uralhatja el az életünket, nem áldozhatjuk fel a szabadságot a félelem oltárán. Azt gondolom, az az észszerű, ha a dühünket arra használjuk, hogy erős képviseletet biztosítsunk a bukaresti törvényhozásban, hogy kevesebb buta döntést hozzanak később. Arra biztatjuk a magyar embereket, hogy ne féljenek, és az erőt mutassuk meg, ne a gyengeséget” – jelentette ki a Krónikának adott interjúban Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.