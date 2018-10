Keresik az ország fiatal feltalálóit, tudósjelöltjeit

Főként olyan kreatív középiskolásokat keresnek, akik felismertek valamilyen műszaki, természettudományos problémát, és van saját ötletük a megoldásra is.

A Magyar Innovációs Szövetség október 2-án, az Ericsson Magyarország székhelyén 28. alkalommal hirdette meg középiskolások számára, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt.

Az eseményt Jakab Roland, az Ericsson Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója nyitotta meg mint házigazda. Kiemelte, hogy a verseny remek lehetőséget biztosít kreatív fiataloknak, hogy megmutassák magukat és az ötleteiket. Dr. Palkovics László miniszter, a verseny fővédnöke nevében dr. Birkner Zoltán, az NKFIH elnöke köszöntötte a meghívottakat: ő ráirányította a figyelmet többet között az Új Nemzedék Kiválóság Programra, valamint ennek egy alprogramjára, a „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjra, mely a középiskolában versenyeredményt elérő tehetséges fiataloknak szól. Ezután dr. Pakucs János, a szervezőbizottság elnöke és a MISZ tiszteletbeli elnöke hivatalosan ismertette a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny feltételeit.

Mint elmondta, főként olyan kreatív fiatalokat keresnek, akik felismertek valamilyen műszaki, természettudományos problémát, és van saját ötletük a megoldásra is.

Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével.

A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas vázlatát e-mailben kell eljuttatni 2018. november 28-án, 15 óráig beérkezően. A részletes felhívás és a pályázati feltételek a www.innovacio.hu portálon olvashatóak. A verseny az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az M5 Csatorna közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból valósul meg.

A rendezvény utolsó részében Ivánka Gábor zsűritag mutatta be azt a négy fiatalt, Novák Blankát, Kákonyi Marcellt, Molnár Áront és Laufer Tamást, akik rövid előadást is tartottak, hiszen a 2018. évben nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményeket értek el. Dr. Bódis József, a verseny fővédnöke, az EMMI oktatási államtitkára a jelenlévő fiataloknak konkrét tudományos kutatási területet mutatott be inspirációként: embriókutatásról szóló ismertetőjében arról beszélt, hogy hogyan lehet kétszeresére növelni az életképes emberi embriók számát.

