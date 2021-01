Két éve a radikális baloldal próbált meg erőszakkal bejutni a Parlamentbe

Az amerikai Capitolium rendbontók által történt elfoglalását az egész világ megbotránkozva követte végig, nekünk, magyaroknak viszont a képsorok ismerősnek tűnhettek, hiszen nem is olyan rég itthon is megpróbálkozott hasonlóval a baloldal.

Decemberben volt két éve, hogy a magyar radikális baloldal néhány száz főből álló csoportja utcára vonult a Soros-hálózat vezetésével, majd gyújtogatni, rongálni kezdtek, és a Parlamenthez vonultak, ahol megpróbáltak erőszakkal bejutni az épületbe – emlékeztet az Origo.

A radikális baloldali „tüntetők” folyamatosan keresték a lehetőséget a rendőrséggel való összetűzésre és a hatóságok hergelésére. Fekete-Győr András és Donáth Anna, a két momentumos „politikus” is füstbombát dobott a rendőrök közé, az előbbi ráadásul ezzel el is dicsekedett. Az, hogy végül nem sikerült bejutni az épületbe, csak a hatóságok felkészültségének és helytállásának volt köszönhető, ráadásul erőszakot sem alkalmaztak a tüntetőkkel szemben, bármennyire is próbálták azt a momentumosok kiprovokálni.

Soros egyébként világszerte ezt a taktikát alkalmazza. A radikális baloldali tüntetők addig hergelik a rendőröket, amíg nem csattan el egy pofon, majd azt a teljes liberális világsajtóban tudják mutogatni hosszú heteken át.

Ez 2018-ban nem sikerült, kilenc rendőr viszont megsérült az eltakart arcú tüntetők agressziója miatt. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt vádat is emelt Fekete-Győr András ellen.

Nézze meg a videót:

A radikális tüntetők akkor szegény gyerekeknek karácsonyra szánt szánkókat gyújtottak fel, törtek szét, sőt, néhányan loptak is belőlük. Volt, aki azt üvöltötte, hogy „gyújtsuk fel a jászolt”.

Az amerikai Capitolium szerda esti ostroma óta folyamatosan derülnek ki részletek a világot megbotránkoztató esettel kapcsolatban. A legfrissebb információk szerint

a BLM és a szélsőbaloldali Antifa mozgalom egyik aktivistája is azok között volt, akik bejutottak az épületbe,

az FBI pedig vizsgálatot indított, hiszen a környéken két csőbombát találtak.

A szokásosnál sokkal kisebb volt a rendőri készültség a környéken (Washington állam egyébként demokrata). Ez azért is meglepő, mert hasonló tüntetések esetén óriási rendőri készültség van a helyszínen, most viszont alig voltak, akik megvédték volna az Egyesült Államok egyik legfontosabb épületét a rongálóktól. Ráadásul egy olyan időpontban hagyták gyakorlatilag teljesen védtelenül a Capitoliumot, amikor az 535 fős amerikai kongresszus majdnem minden tagja mellett Mike Pence, az ország alelnöke is az épületben tartózkodott.

Donald Trump az események kezdete óta arra kérte az embereket, hogy ne alkalmazzanak erőszakot és maradjanak nyugodtak. Feltehetően néhány radikális baloldali rendbontó is elvegyült a tömegben, ezt bizonyítja a Newsmax csatorna riporterének tudósítása is.

A tudósítás alapján

egyre valószínűbb, hogy a választási csalások miatt csalódott Trump-hívők egyébként békésnek induló megmozdulása a szélsőbaloldali szervezetek provokációja miatt fajult tettlegességig.

A 2018-as magyarországi és az amerikai események között annyi a különbség, hogy a magyar hatóságoknak sikerült megállítaniuk a baloldali vandálokat, az Egyesült Államokban viszont ez a kísérlet számos ponton elbukott, ezzel komoly fegyvert adva a baloldali média kezébe.

Ráadásul Amerikában a BLM-mozgalmak idején folyamatosan terrorizálta a baloldali média a rendőrséget, megfélemlítette, így még a kevés rendőr is feltűnően gyáván viselkedett a Capitolium környékén.

