A rendőrök testkamerái szerint zavartan viselkedett igazoltatásakor George Floyd (videó)

Az afroamerikai férfinak mentális problémái voltak, félt a rendőröktől.

A Daily Mail brit bulvárlap birtokába jutott az a közel 8 és fél perces testkamera-felvétel, amelyen a május végén egy rendőri túlkapás során életét vesztő George Floyd igazoltatása az elejétől a végéig nyomon követhető – számolt be róla a Magyar Nemzet. A lap azt írja, a rendőri akcióban négy rendőr vett részt: mindannyiukon volt kamera, most Thomas Lane és Alex Kueng felvételeit hozták nyilvánosságra. Az afroamerikai férfi nyakára nem ők térdeltek rá, hanem Derek Chauvin nevű kollégájuk. A videókon most az látszik, hogy Lane bekopog a saját autójában zaklatott állapotban ülő férfihez, majd pedig pisztolyt szegez rá.

Mint ismeretes,

a rendőrök azután érkeztek a helyszínre, hogy egy közeli kisbolt tulajdonosa riasztotta a hatóságokat, szerinte ugyanis Floyd hamis pénzzel fizetett.

A felvételeken jól látszik, hogy George Floyd az első perctől fogva zavartan viselkedik:

a rendőröknek nem sikerül rávenni az együttműködésre, miközben az afroamerikai férfi könyörögni kezd, hogy ne lőjék le.

A zavartan ziháló férfit csak nagy nehézségek árán sikerült a négy kiérkezett rendőrnek megbilincselni. Az egyik rendőr megkérdezte a Floyddal lévő társaság tagjait, hogy a férfi részeg-e, mire azok azt válaszolták, hogy a férfit már egyszer meglőtték, illetve mentális problémái is vannak, ezért fél a hatóságoktól. A Daily Mail felhívja a figyelmet: a felvételen az is hallható, ahogy George Floyd elővetíti saját halálát:

–Valószínűleg így fogok meghalni! – zihálta a férfi.

Ezután Floydot elviszik egy rendőrautóhoz, megpróbálják benyomni a hátsó ülésre.

Ekkor dulakodásszerű birkózás kezdődik, Floyd azt mondja, hogy klausztrofóbiás, majd a rendőrautóból valahogy kimászik a másik oldalon – már ekkor is azt mondja, hogy nem kap levegőt – és ekkor térdelnek rá a nyakára.