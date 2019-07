Kölcsönkocsiban ülve kapta a hatalmas ütést a magyar család

Két nappal a baleset előtt jött ki a drogelvonóról az a sofőr, aki miatt most egy magyar család fekszik életveszélyes állapotban kórházban. A férfi levélben esedezik áldozatai bocsánatáért.

A Bors úgy tudja, nevetgélve, boldogan indult Budapestről európai nyaralására az elismert teniszedző, Daniel D., felesége, Ana és imádott hétéves kisfiuk.

A család már nagyon várta az utat, egyenesen ausztráliai otthonukból érkeztek, hogy elmehessenek Ana szülőfalujába, az Adriai-tengeren lévő Dugi Otokba.

Azonban már nem értek el oda, ugyanis egy horvát fizetőkapunál állva, közel 150 kilométeres sebességgel csapódott beléjük egy helyi vállalkozó, bizonyos Ozran M.

Kiderült: a 35 éves férfit korábban drogproblémákkal kezelték, most vizsgálják, hogy a baleset idején vett-e magához kábítószert.

A család ugyan Ausztráliá­ban él, azonban Daniel ma­gyar származású. A 38 éves édesapa nagyon büszke a gyökereire, ő és kisfia is kettős állampolgár.

„Budapesten is élt, aztán költöztek Ausztráliá­ba, ott ismerkedtek meg Anával. Hatalmas szerelem az övék, ez teljesedett ki hét éve, amikor megszületett a gyerekük” – mesélte a család egyik ismerőse. A fiatal, boldog pár most is örömmel ugrott be Budapestre az unokatestvéreikhez:

„Mindig örültek, ha itt lehettek, amikor tehették, eljöttek Budapestre. Ana egy itteni egyetemen tanított angolt, Daniel pedig teniszt oktatott” – tette hozzá az ismerős. A férfi korábbi elismert játékos, manapság pedig mesteredzőként és sportpszichológusként tevékenykedett, több híres teniszezőt is oktatott, köztük Petra Marticsot. A klasszist sokkolták a történtek, az egész tenisztársada­lommal együtt imádkoznak Danielért.

„Daniel sportoló, a sportból élt, a családján kívül ez volt a mindene, és a keresete is ebből jött. Félünk, hogy nem épül fel teljesen, és oda a karrierje. Ezt már semmi nem hozhatja helyre” – mondta a barátja.

Mivel Magyarországon a családnak nem volt kocsija, az egyik barátjuktól kérték kölcsön, ebbe a Škodába csapódott bele a horvát BMW-s. A kocsi tulaját a nagykövetség értesítette a történtekről.

A férfit nagyon megrázta a baleset híre, aggódik a családért.

„Miért is nem a tankot adtam oda nekik?”

– fejezte ki sajnálatát a Face­bookon a barát, aki elmondta, úgy tudja, Danielt még altatásban tartják. – „Neki vannak a legsúlyosabb fejsérülései. A fájdalmai miatt altatják még. Stabil, de még mindig életveszélyes” – mondta. Da­niel rokonsága és testvére már tegnap megérkezett Ausztráliából, kártérítési pert is terveznek indítani. – „A kártérítési ügyhöz helyi jogi képviselőt keresnek, én pedig az autóm kárügyét intézem” – tette hozzá az aggódó férfi.

A Bors úgy tudja,

Ana már magához tért, azonban gyerekük állapota válságos, mindkét lába eltört.

A rokonok a Jutarnij List című horvát lapnak meséltek a történtekről:

„Tudtuk, hogy jönnek, csak nem tudtuk, mikor. Ahogy teltek az órák, és még mindig nem érkeztek meg, aggódni kezdtünk, főleg, miután láttuk az első híreket a magyar családról, akiket baleset ért. Másnap mindkét kórházba elmentem, hogy megbizonyosodjak afelől, mi történt” – nyilatkozta a horvát rokon.

Ozren M.-et a baleset után letartóztatták, azonban nem sokkal később elengedték, de egy nap múlva újra bevitték, és már előzetes letartóztatásba helyezték. Bár az alkoholtesztje negatív lett,

kiderült, hogy a férfi a baleset előtt két nappal jött ki egy drogelvonóról, így most vizsgálják, hogy fogyasztott-e kábítószert. Ennek eredménye három hét múlva lehet meg.

A férfi a baleset után fenyegetőzni kezdett a Facebookon, ám minden korábbi írását törölte, és inkább egy levélben kért bocsánatot áldozataitól.

„Levelet küldött a sérülteknek, melyben leírta, mennyire sajnálja, ami történt, és reméli, hogy felépülnek”

– mondta el a Jutarnij-nak a férfi jogi képviselője.

„Védencem leszögezte, hogy felépülésük után szeretne találkozni a családdal, és támogatni szeretné őket. Nagyon rosszul van, megviselték őt is a történtek, és az is, hogy az eset után rengeteg fenyegetést kapott”

– mondta az ügyvéd. A férfira valóságos népharag zúdult az interneten, de a való életben is.

„Hogy tehette ezt? Hiszen maga is édesapa, van gyereke. Pontosan tudja, mit tett. Bűnhődnie kell mindezért” – vélekedett a férfi egyik ismerőse.