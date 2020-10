Koncz Zsófia győzelme biztosítékot jelenthet a fejlesztések folytatására

Míg a baloldal a szimbolikus politizálásához használja fel a vasárnapi Borsod-megyei időközi választást, és a rendkívül ellentmondásos jelöltje, Bíró László győzelmét a kormánynak kiosztott fricskának tekintené, addig a Fidesz-KDNP színeiben induló Koncz Zsófia a térség sajátosságait, és a helyiek érdekeit szem előtt tartó programot kínál a választóknak.

Most vasárnap adhatják le Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6-os számú választókörzetének szavazói a voksukat az időközi országgyűlési képviselő-választás jelöltjeire. A választás kiírására azért volt szükség, mert Koncz Ferenc, a körzet kormánypárti parlamenti képviselője július 10-én életét vesztette. A Fidesz–KDNP színeiben Koncz Zsófia, az elhunyt honatya lánya indul, és ugyanúgy a jobbikos Bíró Lászlóval kell majd megmérkőznie, ahogy édesapjának 2018-ban. Bíró akkor a voksok 31,5 százalékát begyűjtve maradt alul Koncz Ferenccel szemben, akire a választópolgárok 49 százaléka húzta be az ikszet – számol be a Magyar Nemzet.

Fegyveres antiszemita

A mostani választás jóval szorosabb lehet a két évvel ezelőttinél, hiszen bár Koncz Zsófiát – édesapjához hasonlóan – nagyjából a választók fele támogatja, ám Bíró László mögött most felsorakozott az egész baloldal. Érdemes megjegyezni, hogy éppen a Jobbik, Bíró pártja nem szerepelhet a szavazólapon, mivel az év elején megválasztott elnökség mulasztásai folytán nem vették közhiteles nyilvántartásba Jakab Pétert és helyetteseit – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Az is ironikus, hogy Bíró László személyében pont a rendszerváltás utáni politika egyik legellentmondásosabb figurája mögött alakult ki széles körű baloldali összefogás. A jobbikos politikus ugyanis számos korábbi antiszemita és rasszista kijelentése mellett még a saját szövetkezetéhez tartozó varroda alkalmazottaival is emberi-erkölcsi szempontból elfogadhatatlanul bánt: nem fizette ki a varrónők bérét, sőt lelövéssel is fenyegette azokat a dolgozóit, akik ezt szóvá tették. Mindeközben a Bíró vezette Hegyalja-Mix Szociális Szövetkezet ötvenmillió forintnyi vissza nem térítendő támogatást kapott az államtól, ám végül strómanok segítségével döntötte be a szövetkezetet, amely ellen még a vezetése alatt indított végrehajtást a NAV – írja a lap.

Sertés? Sértés!

Az már csak hab a tortán, hogy Lakatos Attila borsodi cigány vajda beszámolója szerint Bíró László azzal kereste meg, hogy segítsen neki bebiztosítani a helyi romák szavazatait, amiért cserébe néhány tucat sertést ígért.

A kampány során jelentős nyomás helyeződött a szivárványkoalícióra jelöltjük megosztó és ellentmondásos személye miatt, hiszen több baloldali értelmiségi és politikus is élesen kritizálta a Bíró világnézetéről árulkodó gyűlöletkeltő kijelentéseket, amikor például a politikus Budapestet Judapestnek nevezte, a zsidó embereket tetűcsúszdásoknak, a cigányságra pedig általánosítva mint bűnözőkre utalt, továbbá felhánytorgatták zavaros üzleti ügyeit is. Ám hiába szólította fel a baloldalt Bíró visszaléptetésére mások mellett Tamás Gáspár Miklós filozófus, Schiffer András, az LMP egykori frakcióvezetője, valamint több zsidó vezető, a szivárványkoalíció cinikusan állt az ügyhöz, és készségesen elfogadta Bíró Lászlónak egy Facebook-bejegyzésben odavetett bocsánatkérését. A szivárványkoalíció részéről annál nem érte erősebb kritika a megosztó jelöltet, mint hogy Fekete-Győr András, a Momentum elnöke azt hangoztatta: nem vennék fel Bírót a pártjukba – részletezte az eseményeket a portál.

Meglévő bizalom

Ugyanakkor a Bíró Lászlót támogató pártok láthatóan nem bíznak a rátermettségében. Ugyanis a jobbikos politikust különböző, védett környezetben megtartott sajtótájékoztatóin szinte szóhoz sem hagyták jutni az övéi. Amint Bíró belefogott a magyarázkodásba, egy női munkatársa vagy pedig Jakab Péter pártelnök vette át tőle a szót.

A baloldal struccpolitikának tűnő cinizmusát valójában az indokolja, hogy számukra a választás szimbolikus értelemben fontos: a Fidesz–KDNP-kormány kétharmados parlamenti többségét bontanák le egy esetleges győzelemmel. Ezzel szemben Koncz Zsófia – az édesapja munkáját folytatva – a térség és az ott lakók érdekét képviselő program alapján kéri a választók bizalmát.

„Az egyik legfontosabb célom, hogy a kormánnyal közösen még több munkalehetőséget teremtsünk a környéken, hogy minél több fiatal térjen haza, hiszen itt helyben minden adott ahhoz, hogy családot alapítsanak, gyermeket neveljenek” – mondta korábban, a Magyar Nemzetnek a szerencsi születésű jogász.

Koncz a térség infrastruktúrájának fejlesztését is kiemelt fontosságúnak tekinti, amilyen például a 37-es út kétszer két sávosra bővítése, valamint az M30-as autópálya Szlovákiáig történő megépítése.

Állítja: a képviselősége alatt is hasonló beruházások valósulnának meg, a kormány részéről meglévő bizalmat pedig az mutatja, hogy az utóbbi napokban-hetekben Szerencsen kampányolt mellette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Varga Judit igazságügyi miniszer, valamint Kocsis Máté, a Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője is.