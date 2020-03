Megoldást keres a lejáró intézkedések meghosszabbítására a kormány (videó)

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő számolt be a legújabb döntésekről a Kormányinfón.

Az Országgyűlés hétfőn nem adta meg a lehetőséget, ezért a koronavírus elleni védekezéshez szükséges, 15 nap után lejáró intézkedések pótlására megoldást kell találnia a kormánynak. Az Országgyűlés hatáskörét kiüresítené, ha a kormány 15 naponként meghosszabbítaná a lejáró intézkedéseket. Az egyes intézkedések közül az egyik legfontosabb az egyetemek lezárva tartása, ezért a fenntartókat megkérjük, hogy hosszabbítsák meg a szünetet. A köznevelési intézmények kapcsán – óvodák, bölcsődék – esetében is a fenntartók – állam, önkormányzat, egyház, alapítvány – rendelje el a további zárva tartást. A határzárakra vonatkozó intézkedések is lejárnak, ezért a belügyminiszter saját hatáskörben fogja elrendelni a schengeni belső határok ellenőrzését az uniós jogszabályoknak megfelelően. Az ítélkezési szünet is lejár hétfőn, itt két napot kell áthidalni, erről az OBH elnökével egyeztet Varga Judit igazságügyi miniszter – olvasható Gulyás Gergely bejelentése a Magyar Nemzet összefoglalójában.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta,

a védekezés elején vagyunk, a csoportos megbetegedések korszakából át fogunk lépni a tömeges megbetegedések korszakába.

A miniszter köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, a rendvédelemben szolgálatot teljesítőknek.

„Az ő jövőbeni munkájuktól függ a védekezés eredményessége” – tette hozzá.

Arról is szólt, hogy az időben meghozott intézkedéseknek hála, ma Magyarországon kisebb a fertőzöttség Európa többi országához képest.

„A védekezéshez legfontosabb eszköz a lélegeztető gép, amiből jelenleg 2500 áll rendelkezésre, és továbbiakat is be fog szerezni a kormány” – folytatta, hozzátéve: a piacon szabad rablás van, csak az a biztos, ami beérkezett az országba.

A védekezés költségeiről elmondta: eddig 100 milliárd forintot költött a kormány és további több százmilliárd forintot kell még elkölteni az egészségügyi ellátásra és a rendvédelemre.

„A központi költségvetésben minden forrás rendelkezésre áll” – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Ma lesz az európai állam és kormányfők online tanácskozása, amin a magyar kormány indítványozza a védekezéshez szükséges eszközök vámmentes beszerzésének engedélyezését. Hozzátette: a brüsszeli felajánlások eddig a fejlesztési pénzekből történtek, de mivel Magyarország a lehető legnagyobb mértékben felhasználta a pályázati forrásokat, csak kisebb összegek állnak rendelkezésre.

„A kormány abban érdekelt, hogy a lehető legnagyobb mértékben tartsa fel a gazdaság működőképességét” – szögezte le.

Gulyás Gergely a Magyar Nemzet által beküldött kérdések kapcsán elmondta: az Európai uniótól érkező minden segítséget szívesen fogadnak, de azt, hogy a védekezésben akadályozzon, és olyan intézkedéseket bíráljon, amit más tagállamok is bevezettek, nem tartjuk elfogadhatónak.

A lap azon kérdésére, hogy több önkormányzat is olyan határozatokat hozott, amelyeket később vissza kellett vonni, úgy fogalmazott: kormányhivatalok több esetben is megtették, hogy iránymutatást adtak az önkormányzatoknak a különleges jogrendben alkalmazható intézkedésekről.

„Az önkormányzatok nem rendelhetnek el kijárási tilalmat”

– szögezte le.

„Nem csak a Helsinki Bizottság áll elő hajmeresztő javaslatokkal, az ENSZ biztos is ilyen javaslatot tett, azonban a magyar kormány a szigorú büntetőpolitikát tartja célravezetőnek” – nyilatkozta azon kérdésünkre, hogy a Soros György által támogatott szervezet iráni mintára a kisebb súlyú bűncselekmények miatt elítéltek szabadon bocsátását javasolta.

„A katonaság és a rendőrség képes megvédeni a déli határt” – jelentette ki a miniszter, egyben szólt arról is, hogy mostanra zavartalan lett az átengedés a humanitárius folyósokon is.

Azt is elmondta, hogy továbbra is WHO protokollját alkalmazza az ország a szűrések tekintetében, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legtöbb tesztet beszerezzék.

A tárcavezető több hamis hírt is cáfolt. Elmondta, hogy az ellenzéki médiában terjesztett hírrel szemben Rácz Róbert, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetője nem külföldre ment síelni, hanem a gyermekének segített egy baleset után. Hozzátette: a hivatalvezető folyamatosan dolgozik. B. Nagy László fideszes országgyűlési képviselőt ért támadások kapcsán kijelentette: negatív teszteredmény után jött be az Országgyűlésbe.

Egy a parlament távmunkájával kapcsolatos kérdésre elmondta: az Országgyűlés esetében

az elektronikus tárgyalás bevezetéséhez az Alaptörvényt kellene módosítani, de jelenleg ilyen előterjesztés nincs a Ház előtt.

Arról is beszámolt, hogy a kormánytagok közül eddig csak Pintér Sándor belügyminiszteren végeztek koronavírus tesztet, de mindkét vizsgálat eredménye negatív lett, ahogy a már említett fideszes honatyának is.

A gazdasági kihívások kapcsán elmondta Gulyás Gergely:

április-májusban lehet tömeges a munkahelyek elvesztése.

„Júliusig tarthat ebben az esetben az álláskeresési járadék” – mondta a tárcavezető, aki megerősítette, a kormány célja, hogy három hónap után mindenkinek munkát tudjunk adni.

„Ha a segélyezésre térünk át, akkor az katasztrófához vezet” – szögezte le.

Hozzátette: tömegesen kell munkahelyeket teremteni a járvány lefutása után. A kormány persze tud más döntést is hozni, ha úgy kívánja.

Kérdésre elmondta, hogy ebben hónapban 30-40 ezer munkahely szűnhet meg és az április még rosszabb lesz.

„A munkanélküliség százezres lesz, csak az a kérdés, hogy hány százezres”

– ismételte korábbi kijelentését.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar gazdaságot jó állapotban találta a válság, nincsenek strukturális gondok, vannak monetáris, jegybanki eszközök.

„Mindent megteszünk, hogy a magyar gazdaság a legjobb állapotban vészelje át ezt a válságot!”

– tette hozzá.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő azt mondta, hogy hosszú védekezésre készül fel a kormány, a beszerzett és beérkezett eszközöket pedig a veszélyeztetettségi szint alapján osztják szét.

A kijárási tilalom kapcsán Gulyás Gergely úgy fogalmazott, ha szükségessé válik, az eddigieknél is szigorúbb intézkedéseket hoz meg a kormány.

Napi rendszerességgel foglalkozik a kormány, hogy mely további ágazatokra, vállalkozásokra terjessze ki a járulék kedvezményeket.

Az érettségi és a felvételik kapcsán elmondták: jelenleg a kormány úgy látja, hogy megtarthatók a vizsgák.

A gyógyszerkutatásokkal is foglakozó egészségügyi akciócsoport eredményei kapcsán Gulyás Gergely elmondta: június-júliusra várható a járvány tetőzése Magyarországon a pillanatnyi tudományos álláspont szerint.

A Kormányinfót követően tartotta meg aktuális sajtótájékoztatóját az Operatív Törzs.

