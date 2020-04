Operatív Törzs: megduplázódott vasárnap Budapesten a rendőri intézkedések száma (videó)

Két beteget már le tudtak venni a lélegeztetőgépről.

Cikkünket frissítjük.

Egyre többen szegik meg a kijárási korlátozást

A rendőrség továbbra is azt tapasztalja, hogy a jó idő beálltával egyre többen megszegik a kijárási korlátozás szabályait, számolt be Kiss Róbert rendőr alezredes az Operatív Törzs hétvői sajtótájékoztatóján – írja a Magyar Nemzet.

Mint mondta, a fővárosi rendőrök jelentése alapján szombathoz képest vasárnap a duplájára nőtt a szankciók száma, összesen 614 esetben kellett intézkedniük.

„Ismételten szeretnénk kérni a budapesti lakosságot, hogy szigorúbb mértékben tartsák be a szabályokat”

– kérte a rendőr alezredes.

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletből látszik, hogy a rendőröknek a járvány idején több szolgálatot kell teljesíteni, épp ezért részletesen szabályozzák a rendőrség munkáját.

Felidézte, hogy a járvány lassítása érdekében a kormányrendelet menetesítette a gépjárműveket a parkolási díj megfizetése alól. Ez nem azt jelenti, hogy a közterületekre hívják az embereket – tette hozzá.

159 büntetőeljárás történt: 37 csalás, 11 járványügyi szabályszegés, 21 közveszéllyel fenyegetés, 45 rémhírterjesztés miatt.

Elrendelt és érvényben lévő házi karanténok száma 14 ezer 325, az ellenőrzések száma 112 ezer 729, az üzleteket is folyamatosan ellenőrzik: 44 figyelmeztetést, 24 helyszíni bírságot, 64 feljelentést foganatosítottak.

Mindegyik elhunyt krónikus betegségben szenvedett

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, 744 főre nőtt hazánkban a vírussal fertőzöttek száma. Ismét négy fő a halálos áldozat, három férfi és egy nő, mind idősek voltak, valamennyien krónikus megbetegedésben szenvedtek, daganatos, szív-érrendszeri alapbetegség illetve genetikai rendellenesség is fennállt náluk. 38 főre emelkedett az elhunytak száma.

Felhívta a figyelmet, az idős állampolgárokra, családtagjainkra fokozottan figyeljünk, mert magas kockázatot jelentenek.

A gyógyult személyek száma növekszik, 67 főt tudtak elengedni a kórházaikból.

Ebből két fő ugyan nem gyógyult meg, de a lélegeztetőgépről már le tudták venni őket, mely a magyar ápolók áldozatos munkájának is köszönhető.

Müller Cecília köszönetet mondott a szociális intézményekben dolgozó ápolóknak, nővéreknek, műszaki szakembereknek is, akik napról napra helytállnak és kulcsfontosságú szerepük van a járvány lassításában.

Folyamatosan osztják el a védőfelszereléseket

A kormány új rendeletet alkotott, amely alapján az egészségügyi dolgozókon kívül a szociális intézményben dolgozókra is többletteher járul. Innentől a 24 órás műszakkal, majd 48 órás pihenőidővel szeretnénk elviselhető terhet róni rájuk, ami megfelel a jelenlegi járványügyi helyzetnek – tájékoztatott a tisztifőorvos.

Az alapellátásban 522 ezer védőeszközt sikerült már eljuttatni, de további mennyiséget szeretnének ide juttatni.

A fertőzöttek kétharmada Budapesten és Pest megyében van

Magyarország területének fertőzöttségéről a tisztifőorvos azt mondta: a vírus az ország egész területén jelen van, ám továbbra is magasan vezet Budapest és Pest megye, épp ezért a szabályok itt is továbbra is szigorúan betartandók.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy

az ingyenes parkolás nem lazítást jelent, hanem a tömegközlekedés lehetőség szerinti elkerülését.

A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva, miszerint az időjárási tényezők mennyire képesek befolyásolni a vírus terjedését Müller Cecília elmondta, nincs rá bizonyítékuk, hogy az időjárás bármi módon befolyásolná a vírus terjedését. Amennyiben a kutatások később igazolják, hogy az influenza vírushoz hasonlóan szezonálissá válik a terjedés mechanizmusa, ezt visszamenő vizsgálat tudja majd igazolni.

A lap kérdésére, miszerint mikortól tekinthetjük csoportos helyet tömegesnek a fertőzést, mik a feltételek, a tisztifőorvos azt válaszolta:

csoportos megbetegedésekről beszélünk, ha egyfajta közösségi terjedés van jelen, nem tudjuk beazonosítani, kik kitől kapta meg a betegséget.

A csoportos fertőzések időszakában a vírus csoportokon belül terjed, tömeges fertőzéseknél már beazonosíthatatlanul terjed a vírus, nem lehet azonosítani terjedését – tette hozzá.

Müller Cecília felhívta a figyelmet, hogy

a dohányzás krónikus hörghurutot okoz, épp ezért fokozottabban vannak kitéve a koronavírus fertőzésnek is.

Szerdán születhet döntés a kijárási korlátozás jövőjéről

Kiss Róbert felidézte,

szerdán fog javaslatot tenni az Operatív Törzs, hogy a kijárási korlátozást enyhítik, fenntartják vagy szigorítják, ehhez folyamatosan elemzik az adatokat.

Arról is beszélt, hogy mindennap finomítanak a határforgalom megoldásain, de a tranzitfolyosókat továbbra is ellenőrzik.

Külön kell zacskózni a háztartásokban kidobott maszkokat

Újságíró kérdésre, miszerint a szemétszállítók panaszkodnak, hogy a vegyes szemétbe kerülnek a maszkok és kesztyűk, a tisztifőorvos elmondta, ahol nagy mennyiségben keletkeznek ezek a hulladékok (például kórház), veszélyes hulladékként kezelendők. A háztartásban keletkező ilyen jellegű hulladékot hasonlóképpen kell kezelni. A maszkokat és egyéb hasonló eszközöket duplafalú zacskóba gyűjtsük és néhány órás állási időt követően a kommunális szemétbe dobhatók.

Borítóképünk kivágás az Operatív Törzs egyik korábbi sajtótájékoztatójának videójából