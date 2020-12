Operatív Törzs: oltási terv szerint fognak haladni, de mindenkinek elérhető lesz a vakcina (videó)

A védőoltások csak akkor indulhatnak, ha meglesz a magyar hatóságok által engedélyezett vakcina – hangzott el az Operatív Törzs keddi tájékoztatóján.

Elindult a vakcinainfo.gov.hu

Müller Cecília országos tisztifőorvos bejelentette, hogy elindult a vakcinainfo.gov.hu honlap. Itt lehet a védőoltás iránti igényt leadni, így meg tudják becsülni, hogy hányan szeretnének élni a koronavírus elleni védőoltással. A védőoltások csak akkor indulhatnak, ha meglesz a magyar hatóságok által engedélyezett vakcina. Eddig a kormány 17,5 millió adag vakcinát kötött le – tette hozzá.

A közvetítést itt tudja megtekinteni:

Az emberek bizalommal vannak a magyar gyógyszerhatóságok iránt

Hamarosan megérkezik az egyik kínai vakcina dokumentációja is – mondta Müller Cecília az Origo tudósítása szerint. Szólt arról is, hogy egyelőre nem tudják megmondani, melyik vakcinából kezdik majd el az oltásokat. Úgy látja, az emberek bizalommal vannak a magyar gyógyszerhatóságok iránt, így ha az engedély megérkezik, akkor csak itthoni engedéllyel rendelkező vakcinákat adnak majd be – tette hozzá.

Az oltakozás nem a regisztráció sorrendjében történik majd

A tömeges oltásra a következő év első negyedében lehet számítani – mondta Müller Cecília. Figyelmesen és pontosan kell kitölteni az adatokat a regisztrációs honlapon. Ez egyfajta információ a hatóságok irányába, az oltakozás nem a regisztráció sorrendjében történik majd – mondta Müller Cecília. Egy adott oltási terv szerint fognak majd haladni.

Önmagában a regisztráció nem jár kötelezettséggel – közölte az országos tisztifőorvos.

Itthon már 12 védőoltás van

Müller Cecília arról is beszélt, hogy a védőoltások iránt nagy a bizalom Magyarországon. Immáron 12-féle megbetegedés ellen oltják a gyermekeket – tette hozzá. Mindenkit arra biztatott, hogy regisztráljanak a védőoltásra.

A kórházban kezeltek száma nem csökken, tartósan magas

Müller Cecília szólt arról is, hogy a betegségben meghalt 136 embernek a magyar megbetegedési viszonyoknak megfelelően oszlottak meg az alapbetegségeik. Kijelentette, hogy a kórházban kezeltek száma nem csökken, tartósan magas. Az adatok alapján úgy tűnik, hogy elértük a platót, viszont ezt annak segítségével érjük el, ha továbbra is nagyon komolyan vesszük a bevezetett szabályokat.

Továbbra is a 40-49 éves korosztály fertőződött meg a legjobban

Mindenféle enyhítés ezt a járványügyi helyzetet ronthatná – mondta Müller Cecília. 37 031 fővel nőtt a múlt héten az igazolt koronavírusos-fertőzöttek száma. Az életkor szerinti megoszlás nem változott a múlt héten, a 65 éven felüli fertőzöttek aránya 16 százalék, de 23 százalék továbbra is a 40-49 éves korosztály.

A főváros területén azonosították az új fertőzöttek 15 százalékát, míg Pest megyében a 13 százalékát. Több megyében is 30 százalékkal kevesebb COVID-esetet regisztráltak a múlt héten a korábbi héthez képest – mondta Müller Cecília.

208 személlyel szemben intézkedtek a maszkviselés megszegése miatt

További egy hónapig, január 11-ig fennmaradnak a szigorú védelmi intézkedések – ismertette Kiss Róbert. A rendőr alezredes közölte, hogy december 21-én döntenek a szenteste alkalmazott szabályról. 208 személlyel szemben intézkedtek hétfőn a maszkviselési szabályok megszegése miatt – tette hozzá.

308 személy nem tartotta be a kijárási tilalmat

A vendéglátó helységekben, üzletekben egy esetben intézkedtek, egy üzletet zártak be. Kiss Róbert elmondta, hogy Debrecenben egy italdiszkontot ellenőriztek, egy személy italt fogyasztott a helyszínen, a diszkontot bezárták. 308 személy nem tartotta be a kijárási tilalmat.

Még mindig a sötétben tapogatóznak a kutatók

Müller Cecília kérdésre azt mondta, nagyon nehéz megmondani, hogyan alakul a vírus helyzete azt követően, ha valaki egyszer már elkapta a betegséget. Teljesen különféle lezajlási formák vannak. A betegség átvészelését követően nem mindenki ugyannannyi ellenanyagot termel – tette hozzá.

A mai tudásunk szerint hat hónapra lesz valaki ellenálló a fertőzést követően, de van olyan kutatás, amely szerint csak néhány hónapos ez az időszak – fogalmazott.

Ebben az esetben otthon kell maradni a gyereknek

Müller Cecília újságírói megkeresésre úgy válaszolt, hogyha egy gyermek kontaktszemély, akkor otthoni karanténban kell tartózkodnia 10 napig, ha tünetmentes, így például fogorvoshoz sem mehet. Ki kell várni a lappangási időszakot. Ha sűrgősségi ellátásra van szüksége, akkor mindenképpen el kell, hogy hagyja az otthonát – tette hozzá.

Nagytakarítást kell tartani koronavírus-fertőzés után

Egy jó alapos nagytakarítást kell tartani abban a lakásban, ahol volt koronavírusos-fertőzött – mondta egy kérdésre Müller Cecília.

Negatív teszt esetén lehet lappangó a betegség

Mind a PCR, mind az antigén-alapú gyorsteszt csak pillanatnyi állapotot mutat, tehát negatív eredmény is lehet a betegség lappangó állapotában – mondta Müller Cecília. Ha valaki tüneteket észlel, akkor a korábban már ismert eljárást kell követni – tette hozzá.

Bizakodóak vagyunk

Az országos tisztifőorvos közölte, hogy bizakodóak vagyunk a járvány tekintetében, de szakmai szempontból napi változásokat nem lehet értékelni. Legalább egy hétnek el kell telnie, hogy tendenciákat figyeljenek meg. Esetleg platózhat a járvány, de ez akár több hétig is eltarthat. Közölte, ha lazítanának, akkor ez az adat nagyon gyorsan elkezdhetne romlani.

Nem választható a vakcina

Azzal az oltóaanyaggal kezdenek oltani, amit biztonságosnak találnak a hatóságok, így nem választható a vakcina származási helye – mondta kérdésre Müller Cecília. Azt a vakcinát tudjuk majd kínálni, amely minden engedéllyel rendelkezik, tehát, nem választható vakcina.