Operatív Törzs: országos ellenőrzés van érvényben, fokozott fegyelmet kérnek

Az elhunytak és a fertőzöttek száma is folyamatosan növekszik, egyre több vizsgálatot végeznek – hangzott el a pénteki tájékoztatón.

Müller Cecília tisztifőorvos elmondta, nagyobb mértékben nőtt az igazolt fertőzöttek száma, mint az azt megelőző napokban – tudósít a Magyar Nemzet. Azt látjuk az adatokból, hogy egyre bővül értelemszerűen az a kör, hiszen a több fertőzött személy több másik még nem fertőzöttnek tudja átadni a betegséget. Ez világosan látszik az adatainkból is – tette hozzá.

Immáron 1190 főt tartunk nyilván, aki a járvány eleje óta megfertőződött. Egy részük közülük jó egészségi állapotban van, viszont nagyon sokan közülük tüneteket mutatnak, kórházba kerültek, akár intenzív ápolásra, vagy lélegeztetésre is szorulnak – mondta a tisztifőorvos. Ez a szám akkor is igaz, hogyha levonjuk belőle azon új esetek, megbetegedések, illetve fertőzöttek számát, akik az elmúlt napban egy kifejezett tömörüléssel, az idősek otthonában zajlott.

Tehát hogyha az ő létszámukat levonjuk az összes rögzített, fertőzött létszámból, akkor is egy emelkedő tendenciát tapasztalunk. Ezért is nagyon fontos az, amit reggel miniszterelnök úr is bejelentett, hogy továbbra sem lazítunk a szabályokon – emelte ki Müller Cecília.

A tisztifőorvos felhívta a figyelmet, hogy rendkívül fontos az, hogy betartsák azokat a korlátozásokat, amelyeket a betegség tovaterjedése érdekében hoztak.

Az elhunytak száma sajnos együtt emelkedik a fertőzöttek számával. Az elmúlt napon is 11 embertársunktól búcsúztunk, együtt érzünk a családokkal, ők mindnyájan valakinek a családtagjai, testvérei, szülei, és jellemzően idős, krónikus megbetegedésben szenvedők. Ezt most már folyamatában állíthatom, és mondhatom, hogy valóban igaz az, amit tapasztalunk az egész világban, hogy elsősorban az idősekre veszélyes a kór – közölte.