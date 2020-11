Operatív Törzs: együtt kell küzdenünk, hogy ellaposítsuk a járványgörbét (videó)

Az a lényeg, hogy minél kevesebben szoruljanak kórházi kezelésre – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos az Operatív Törzs keddi sajtótájékoztatóján.

Ennyien szegték meg a maszkviselési szabályokat

Kiss Róbert rendőr alezredes arról beszélt, az elmúlt 24 órában a maszkviselési szabályokat 144 esetben hagyták figyelmen kívül, ebből a tömegközlekedési eszközökön 24 rendőri akció volt – írja az Origo.

Egy vendéglátóhelyet és egy üzletet zártak be

Kiss Róbert elmondta, az elmúlt 24 órában a vendéglátóhelyeken 2 esetben nem tartották be a maszkviselési szabályokat. Edelényben egy pékségben senki nem viselt megfelelően maszkot és az üzletvezető sem figyelmeztetett. Az üzletet bezárták két napra. Egy kazincbarcikai sörözőt is két napra zártak be, szintén a maszkviselés elmaradása miatt.

A járvány intenzív szakaszában vagyunk

Müller Cecília országos tiszti főorvos arról beszélt, hogy folyamatosan elemzik a járvány terjedését. Jellemzően a WHO eljárásrendje szerint dolgoznak. Sajnos a járványnak egy nagyon intenzív szakaszában vagyunk – tette hozzá. 32–98 év közötti az elmúlt napon elhunytak életkora.

Újabb egymillió darab favirapivir érkezhet

Müller Cecília elmondta, a cél, hogy minél kevesebb teher nehezedjen az ellátórendszerre. Az elmúlt napon egymillió favirapivir érkezett Kínából, és egymilliót várnak Japánból. Ez a gyógyszer rendkívül hatékony a betegség elején – mondta az országos tiszti főorvos.

Őket kell előtérbe helyezni

Müller Cecília elmondta, hogy a népbetegségben szenvedők mindenképpen adassák be az influenza elleni oltást. Mindentől meg kell kímélni magunkat, hogy jó állapotban legyünk – tette hozzá. A kockázati csoportokat kell a védőoltások beadása során előre helyezni. Még ezen a héten újabb szállítmány érkezik influenza elleni védőoltásból – mondta.

Továbbra is 40 év fölött van a megbetegedettek átlagéletkora

Másfélszeresére nőtt a pozitivitási esetszám az elmúlt héten. Müller Cecília elmondta, hogy a pozitív személyek egynegyede a 40–49 éves korosztályból, míg 15 százaléka a 65 év feletti korosztályból került ki. Az elmúlt héten a diagnosztizált betegek átlagéletkora nem változott érdemben, 45 év.

A teljes sajtótájékoztató:

Csak Csongrád-Csanád megyében csökkent az új esetek száma

Müller Cecília szólt arról is, hogy intenzíven terjed a járvány Pest, Tolna és Békés megyében is. Csongrád-Csanád megyében ezzel szemben csökkent az új esetek száma.

Győr-Moson-Sopron megye lehagyta Budapestet

100 főre vetítve már Győr-Moson-Sopron megyében van a legtöbb fertőzött, majd ezt követi Budapest és Nógrád megye.

Ekkor derülnek ki a részletszabályok

Ha a parlament igent mond a veszélyhelyzet meghosszabbítására, akkor a részletszabályok ezt követően lesznek ismertek.

Ezért kellett lépni

Müller Cecília szerint az eddig meghozott lépések már nem elegendőek a vírus fékezéséhez, ezért kellett lépni.

Van még bőséges idő az influenza elleni oltások beadására

Müller Cecília közlése szerint Magyarországon az influenzajárvány január végén–február elején tetőzik, így még van idő, hogy mindenki megkapja a védőoltást. Folyamatosan érkezik új készlet és gyártanak is – tette hozzá.